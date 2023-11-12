شاهد.. صن داونز يفوز على الوداد ويتوج بلقب النسخة الأولى للدوري الأفريقي
توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 2-صفر، اليوم الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد 2-1 في الدار البيضاء، ونجح صن داونز في الفوز 3-2 بمجموع المباراتين.
وتقدم صن داونز عن طريق بيتر شالولايل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53.
بيتر شالولايل يفتتح التسجيل لماميلودي صنداونز في شباك الوداد الرياضي#الدوري_الافريقي #نهائي_الدوري_الافريقي #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/pc8pFjPPRQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وثأر صن داونز من الوداد الذي تسبب في إقصائه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.
أوبري موديبا يضيف الهدف الثاني لماميلودي صنداونز في شباك الوداد الرياضي#الدوري_الافريقي #نهائي_الدوري_الافريقي #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/vTy9Cx0a3K
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وأضاف صن داونز لقبا أفريقيا جديدا لخزائنه، بعدما سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وكأس السوبر الأفريقي عام 2017، في حين خسر الوداد ثاني نهائي أفريقي خلال العام الجاري، بعد خسارته بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري في يونيو/حزيران الماضي.
وتوج باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) فريق صن داونز بكأس البطولة القارية.
وانطلق الدوري الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 8 أندية، وأقيمت المواجهات بنظام الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي.