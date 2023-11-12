شاهد.. ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة لفوز صعب على ألافيس

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب، وقاده لفوز صعب على ضيفه ألافيس 2-1 في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وفك ليفاندوفسكي صيامه عن التهديف بهدفيه في الدقيقتين 53 و77، ردا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاما) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية. وكانت آخر مرة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي عندما سجل اللاعب هدفين في الفوز على سلتا فيغو 3-2 بالجولة السادسة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، ليبتعد بالمركز الثالث عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 25 نقطة الذي يلعب لاحقا أمام فياريال.

ويتأخر برشلونة بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مفاجأة هذا الموسم، ونقطتين عن غريمه اللدود ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وعاد "البرسا" لسكة الانتصارات بعد خسارة بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 0-1 في الجولة الرابعة، وقبلها بكلاسيكو إسبانيا أمام ريال 1-2 بالجولة الـ11، تخللهما فوز صعب أيضاً على ريال سوسييداد 1-0 في الجولة الماضية.

وأدخل تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 6 تغييرات مقارنة مع مباراة دانييتسك، أبرزها إبقاء غافي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء، وزج ببيدري وفيرمين لوبيز والأمين جمال والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى اهتزت شباك الفريق الكتالوني على أرضه بعد 18 ثانية فقط بعدما قُطعت الكرة من الألماني إلكاي غوندوغان لتصل خافيير لوبيز الذي مررها إلى أوكوروديون داخل المنطقة والذي تابعها بتسديدة مرت بين قدمي الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

وأدرك برشلونة التعادل مع بداية الشوط الثاني بعد لعبة مشتركة بين الأمين جمال والفرنسي جول كوندي على الجهة اليمنى، ليمرر الأخير عرضية نحو علامة الجزاء تطاول لها ليفاندوفسكي رأسية في الشباك (53).

وخطف حامل اللقب النقاط الثلاث بعد خطأ من المدافع المغربي عبد الكبير أبكار على البديل توريس ليحتسب الحكم ركلة جزاء، فنفذها ليفاندوفسكي قوية وسط المرمى خادعا الحارس أنتونيو سيفيرا الذي ارتمى إلى اليسار (77).