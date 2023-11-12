ريال مدريد يكتسح فالنسيا ويواصل مطاردة جيرونا المتصدر

اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا 5-1 ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يواصل جيرونا تشبثه بصدارة الليغا بفوزه على رايو فايكانو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلعب الأحد مع ضيفه ألافيس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد "الخفافيش" عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وسجل خماسية "الملكي" داني كارفخال (2) وفينسيوس جونيور (43 و49) ورودريغو (50 و84).

في حين سجل هوغو دورو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ88.

وكان جيرونا عزز صدارته لليغا، بفوز صعب على مضيفه رايو فاييكانو 2-1.

وتقدم رايو فاييكانو في الدقيقة الخامسة عن طريق ألفارو غارسيا، قبل أن يدرك جيرونا التعادل في الدقيقة الـ42 عن طريق أرتيم دوفبيك. وفي الدقيقة الـ65 سجل سافيو الهدف الثاني لجيرونا.