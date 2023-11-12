ريال مدريد يستغني عن كبير الأطباء بسبب تكرار إصابات لاعبيه

قرر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الكرواتي نيكو ميهيتش كبير الأطباء بالنادي بسبب تكرار إصابات اللاعبين وآخرهم التركي أردا غولر.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يعاني من إصابات عديدة بين صفوف لاعبيه الذين تتكرر بعض الإصابات لديهم في الموسم الحالي والماضي.

وأشارت إلى أن قضية اللاعب التركي غولر كانت إحدى الملفات الساخنة التي عجلت برحيل ميهيتش، المنضم إلى النادي الملكي في 2017.

وبعد ساعات من إعلان شفاء غولر من الإصابة وعودته للملاعب، أعلن -أمس السبت- عن غياب اللاعب الشاب لمدة شهر آخر بسبب إصابة جديدة للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت أن ميهيتش كان قريبا جدا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي واللاعبين الكروات على غرار لاعب الفريق السابق ماتيو كوفاسيتش ونجم الميرنغي الحالي لوكا مودريتش.

وذكرت ماركا أن "طرق عمل ميهيتش أثارت بعض الشكوك في البداية لدى اللاعبين"، لكن بالتعاون مع بينتوس، مسؤول الإعداد البدني للفريق، أصبح ريال مدريد أحد أكثر الفرق من حيث اللياقة البدنية للاعبيه.

ولم يكن غولر الحالة الوحيدة التي تسببت في رحيل الطبيب الكرواتي، ففي العام الماضي تعرض العديد من اللاعبين لإصابات متكررة مثل كريم بنزيمة وديفيد ألابا وداني سيبايوس.

كما أن هناك العديد من الإصابات الكبيرة التي أفقدت الملكي جهود حارسه الأساسي تيبو كورتوا.