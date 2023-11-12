رئيس بايرن ميونخ يحذر مزراوي من تكرار تأييد فلسطين والتعاطف مع غزة

حذر هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مدافع الفريق نصير مزراوي من تكرار منشوره المؤيد لفلسطين والمتعاطف مع غزة. ويتعرض القطاع إلى مجاز إسرائيلية منذ أكثر من شهر.

وقال هاينر -اليوم الأحد في الاجتماع السنوي العام للنادي- إن الإدارة "تعاملت مع هذا الموضوع المعقد بمسؤولية قدر الإمكان. في المجمل، شيء واحد فقط واضح هو أن شيئا مثل هذا يجب ألا يحدث مجددا".

وأضاف هاينر "معاداة السامية لا مكان لها في عالمنا. بايرن يريد السلام في كل أنحاء العالم- خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا".

وتم السماح للنجم المغربي مزراوي بالبقاء مع الفريق مع عدم الإعلان عن العقوبة الداخلية التي تم فرضها عليه بعدما تحدث علنا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ 37 يوما ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا حتى اليوم في القطاع إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وأكثر من 28 ألف مصاب.

هاينر يشكر ناغلسمان

وانتهز هاينر الفرصة لتوجيه الشكل لجوليان ناغلسمان، مدرب الفريق السابق -الذي أقيل بشكل مفاجئ من قبل النادي في مارس/آذار الماضي- قبل أن يتولى تدريب المنتخب الألماني.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش قد أقالا ناغلسمان قبل أن تتم إقالتهما أيضا من النادي.

ولوقت طويل أشار النقاد إلى أن هاينر لم يكن متفقا مع قرار إقالة ناغلسمان وتعيين توماس توخيل لتدريب الفريق.

وتمكن بايرن من التتويج بلقب الدوري الألماني ( البوندسليغا) تحت قيادة توخيل الموسم الماضي، لكنه ودع بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال هاينر "أود أن أشكر ناغلسمان على الوقت الذي قضاه في بايرن ولفوزه بلقب البوندسليغا في 2022. نتمنى له كل التوفيق مع المنتخب الوطني".

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 في يونيو/حزيران المقبل.