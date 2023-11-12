تين هاغ يسكت منتقديه برقم قياسي مع المان يونايتد

بعد فوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بات المدرب الهولندي إريك تين هاغ أول مدرب في تاريخ الشياطين الحمر يتمكن من الفوز بـ30 مباراة من أصل أول 50 مباراة له في بريميرليغ منذ توليه تدريب الفريق.

وبفضل هذا الفوز حصل تين هاغ أيضا على 96 نقطة متفوقا على يورغن كلوب مدرب ليفربول (92) بعد أول 50 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لليفربول.

وبعد تعرضه لهزيمة قوية على يد كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا خلال منتصف الأسبوع، عاد يونايتد ليسجل فوزًا صعبًا 1-0 على لوتون تاون على ملعب أولد ترافورد.

وكان مانشستر يونايتد، يعاني من تذبذب النتائج في الدوري الإنجليزي، لكنه نجح في تحقيق الفوز في آخر جولتين ليتقدم في سلم الترتيب ويقترب من المربع الذهبي من جديد.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

وكانت تقارير صحفية تحدثت في الآونة الأخيرة عن احتمال إقالة تين هاغ من القيادة الفنية للمان يونايتد بعد أن توسعت مشاكله بسبب سوء النتائج في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا وعلاقته باللاعبين.

وانضم الهولندي -البالغ من العمر 52 عاما- إلى مانشستر يونايتد، في 21 أبريل/نيسان 2022 بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2025 مع إمكانية التمديد لعام آخر.