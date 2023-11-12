بالفيديو.. مانشستر سيتي يتصدر البريميرليغ رغم تعادله المثير مع تشلسي
تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعد تعادله المثير 4-4 مع تشلسي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفين، بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
ورغم التعادل، بقي سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، متربعا على القمة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول (الثاني) وأرسنال (الثالث).
في المقابل، ارتفع رصيد تشلسي الذي يعاني من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، إلى 16 نقطة في المركز العاشر.
وسجل سيتي الهدف الأول عندما شد المدافع الإسباني مارك كوكوريا قميص هالاند ليتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد الذي احتسب ركلة جزاء نفذها اللاعب النرويجي بهدوء في الدقيقة 24.
⚽️🔥 هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي من علامة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/LWRBldqnii
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وبعد 5 دقائق، سجل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (39 عاما) لتشلسي بضربة رأس في الشباك.
⚽️🔥 تياغو سيلفا يعادل النتيجة لتشلسي من رأسية رائعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/9Cwt4v94B1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وسجل رحيم سترلينغ مهاجم سيتي السابق هدفا بعد تعثر يوسكو غفارديول في الدفاع ليسمح لرييس جيمس بإرسال تمريرة عرضية سجل منها سترلينغ في الدقيقة 37.
⚽️🔥 تشلسي يفعلها ويسجل التقدم على حامل اللقب #الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/a8PBGdi2H3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
لكن تقدم تشلسي استمر أقل من 10 دقائق قبل أن يرتقي المدافع مانويل أكانجي عاليا، ليسجل هدف التعادل لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
🤯🤯 جـــــنــــــون البريميرليغ
⚽️🔥 أكانجي يعادل النتيجة للسيتيزنز قبل نهاية الشوط الأول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/tXZ3NLIlFz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
⚽️🔥 هالاند يُشعل القمة ويمنح مانشستر سيتي هدف التقدم
✍️🗨️ ما هو تقييمك لهذه المباراة حتى الآن؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/AtxYkuoPrD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وأحرز هالاند هدفه الثاني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني ليعزز رصيده في صدارة هدافي البريميرليغ بـ13 هدفا متقدما بـ3 أهداف عن أقرب ملاحقيه. لكن في الدقيقة 67 من الشوط الثاني المثير، أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق نيكولاس جاكسون.
🔥🔥🔥 نيكولاس جاكسون يُعادل النتيجة للبلوز 33#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/T5hSxhoUDk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وبدا أن هدف رودري في الدقيقة 86 هو الذي سيمنح الفوز لحامل اللقب، لكن تم احتساب ركلة جزاء لتشلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سددها بالمر في الشباك بنجاح.
🔥⏱️ في الوقت القاتل رودري يُسجل هدفاً ثميناً لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/Xo9cTyk8Iz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
🤯🤯 سيناريو مجنون
بالمير يعدل النتيجة لتشلسي من ركلة جزاء 44#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/vt3QKhTUap
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023