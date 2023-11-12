بالفيديو.. مانشستر سيتي يتصدر البريميرليغ رغم تعادله المثير مع تشلسي

تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعد تعادله المثير 4-4 مع تشلسي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفين، بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورغم التعادل، بقي سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، متربعا على القمة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول (الثاني) وأرسنال (الثالث).

في المقابل، ارتفع رصيد تشلسي الذي يعاني من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

وسجل سيتي الهدف الأول عندما شد المدافع الإسباني مارك كوكوريا قميص هالاند ليتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد الذي احتسب ركلة جزاء نفذها اللاعب النرويجي بهدوء في الدقيقة 24.

وبعد 5 دقائق، سجل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (39 عاما) لتشلسي بضربة رأس في الشباك.

وسجل رحيم سترلينغ مهاجم سيتي السابق هدفا بعد تعثر يوسكو غفارديول في الدفاع ليسمح لرييس جيمس بإرسال تمريرة عرضية سجل منها سترلينغ في الدقيقة 37.

لكن تقدم تشلسي استمر أقل من 10 دقائق قبل أن يرتقي المدافع مانويل أكانجي عاليا، ليسجل هدف التعادل لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

⚽️🔥 هالاند يُشعل القمة ويمنح مانشستر سيتي هدف التقدم ✍️🗨️ ما هو تقييمك لهذه المباراة حتى الآن؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/AtxYkuoPrD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

وأحرز هالاند هدفه الثاني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني ليعزز رصيده في صدارة هدافي البريميرليغ بـ13 هدفا متقدما بـ3 أهداف عن أقرب ملاحقيه. لكن في الدقيقة 67 من الشوط الثاني المثير، أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق نيكولاس جاكسون.

وبدا أن هدف رودري في الدقيقة 86 هو الذي سيمنح الفوز لحامل اللقب، لكن تم احتساب ركلة جزاء لتشلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سددها بالمر في الشباك بنجاح.