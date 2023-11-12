بالفيديو.. صلاح يصعد بليفربول إلى وصافة البريميرليغ ويلاحق هالاند

أنهى النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، الذي استمر في مباريات فريقه ليفربول الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وأحرز ثنائية قاد بها الريدز للفوز 3-صفر على ضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم الأحد عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3-1، وويستهام يونايتد على ضيفه نوتينغهام فورست 3-2، في حين تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1-1.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني، محققا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تعرقلت صحوته في البطولة، التي شهدت فوزه في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا إلى حين انتهاء باقي مباريات الجولة، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

وافتتح صلاح -المنتشي بفوزه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي- التسجيل لليفربول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد صلاح إلى 12 هدفا في 17 مباراة لعبها مع الفريق بجميع البطولات حتى الآن، وانفرد بالمركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق هدف وحيد خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

وعزز البرتغالي ديوغو جوتا تقدم ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 74.