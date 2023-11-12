أرضية ملعب بالبرازيل تتحول إلى ساحة معركة

شهدت مباراة فريق كوريتيبا وضيفه كروزيرو لحساب الجولة الـ34 من الدوري البرازيلي -أمس السبت- أحداث عنف وشغب، تحولت معه أرضية ميدان ملعب "ماور بيريرا" إلى حلبة مواجهات بعد اقتحامها من طرف المشجعين.

وبلغت المباراة المتوترة ذروتها في الدقيقة 91 عندما سجل روبسون فرنانديز لاعب كوريتيبا الهدف الوحيد في المباراة.

وبعد هدف روبسون مباشرة، اجتاح مشجعو كروزيرو أرض الملعب، وتوجهوا نحو جماهير الفريق المضيف ليندلع شجار جماعي.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- حجم الاشتباك مع أفراد الأمن الذين لم يتمكنوا من كبح جماح الجماهير.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات بين المشجعين.

Absolutely terrible scenes in Brazil during the match between Cruzeiro and Coritiba pic.twitter.com/BPY49BLttG — Enrik Mhillaj (@enrick_1011) November 11, 2023

وأصدر الفريق المضيف بيانا عقب الحادثة "يندد فيه بشدة" بما جرى.

وجاء في البيان "نادي كوريتيبا لكرة القدم يخرج ليرفض بشدة اجتياح الملعب الذي بدأته جماهير كروزيرو، مباشرة بعد هدف كوريتيبا، مما أدى لاضطرابات واسعة النطاق. مثل هذه المواقف غير مقبولة ولا تؤدي إلا إلى الإضرار بالأندية وكرة القدم البرازيلية".

وشارك إسلام سليماني هداف المنتخب الجزائري أساسيا مع كوريتيبا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75.

ويتصارع الفريقان من أجل البقاء في القسم الأوّل، وعدم النزول إلى الدرجة الثانية.

وبات كوريتيبا، بعد هذا الفوز، يملك 29 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل كروزيرو المرتبة الـ17 برصيد 37 نقطة. لكن الفريق الأخير تنقصه مقابلتان مؤجلتان.

وقبل 4 جولات قبل إسدال ستار البطولة البرازيلية، سيشمل النزول إلى القسم الثاني أندية المراتب الأربعة الأخيرة.