أرضية ملعب بالبرازيل تتحول إلى ساحة معركة

شهدت مباراة فريق كوريتيبا وضيفه كروزيرو لحساب الجولة الـ34 من الدوري البرازيلي -أمس السبت- أحداث عنف وشغب، تحولت معه أرضية ميدان ملعب "ماور بيريرا" إلى حلبة مواجهات بعد اقتحامها من طرف المشجعين.

وبلغت المباراة المتوترة ذروتها في الدقيقة 91 عندما سجل روبسون فرنانديز لاعب كوريتيبا الهدف الوحيد في المباراة.

وبعد هدف روبسون مباشرة، اجتاح مشجعو كروزيرو أرض الملعب، وتوجهوا نحو جماهير الفريق المضيف ليندلع شجار جماعي.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- حجم الاشتباك مع أفراد الأمن الذين لم يتمكنوا من كبح جماح الجماهير.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات بين المشجعين.

Absolutely terrible scenes in Brazil during the match between Cruzeiro and Coritiba pic.twitter.com/BPY49BLttG

— Enrik Mhillaj (@enrick_1011) November 11, 2023