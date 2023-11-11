ملابس ملطخة باللون الأحمر وأعلام فلسطين.. تضامن مؤثر من جماهير سوسيداد مع غزة

بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة، تضامنت جماهير ريال سوسيداد مع غزة، وأدانت المجازر التي يرتكبها الاحتلال، وذلك في المباراة التي شهدت انتصارا كبيرا للفريق الباسكي 3-1 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاقة المباراة، ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء وأقنعة بيضاء، ولطخوها باللون الأحمر في إشارة إلى الشهداء الذين يسقطون في غزة، وتجاوز عددهم 11 ألفا وحملوا أعلام فلسطين، ودخلوا إلى مدرجات ملعب "أنويتا" رافعين الأعلام خلال العمليات الإحمائية للاعبين.

Real Socieadad in España. 🇵🇸 pic.twitter.com/5tcY4FedO8 — Andy Bonner (@geesuzwept) November 10, 2023

وتأهل سوسيداد إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا عقب فوزه على الفريق البرتغالي.

ويتصدر الفريق الإسباني المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الإيطالي، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويحتل بنفيكا المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.