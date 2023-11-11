"كين البلدوزر".. 17 هدفا أول 11 مباراة بالبوندسليغا

أحرز هاري كين نجم بايرن ميونخ هدفين بمرمى ضيفه هايدنهايم ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 17 هدفا أول 11 مباراة له.

وسجل كين هدفي تقدم بايرن، في الدقيقتين 14 و44 ليعتلي صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الغيني سيرهو غيراسي هداف شتوتغارت.

⚽️🔥 هاري كين يعود ويحرز الهدف الثاني له ولبايرن ميونيخ في شباك هايدينهايم#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ #Bundesliga pic.twitter.com/kDHQmACdkT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

واللافت أن "البلدوزر" الإنجليزي تجاوز أيضا السجل التهديفي لهدافي البوندسليغا الموسم الماضي.

هاري كين يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في شباك هايدينهايم#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/kGuU7jt7dd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

والموسم الماضي، حسم لقب هدافي البوندسليغا بـ16 هدفا فقط من طرف الألماني نيكلاس فولكروغ لاعب دورتموند، والفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ السابق (تشلسي الحالي).

وفي حال واصل كين بهذه الوتيرة فقد يضع نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي للهداف السابق للبايرن روبرت ليفاندوفسكي في موسم واحد والبالغ 41 هدفًا والذي حققه موسم 2020-2021.

هداف 2023

وبات كين يحتل صدارة هدافي عام 2023 بواقع 47 هدفا بفارق هدف عن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، و3 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وخاض النجم الإنجليزي 16 مباراة مع البايرن في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل فيها 21 هدفا وصنع 7، وهي أرقام تؤكد قدراته التهديفية الخارقة.

هذا الأمر يفسر إصرار الفريق البافاري على التعاقد مع كين الصيف الماضي من توتنهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصاءات إلى فشل كين في كتابة اسمه بسجل الهدافين، مرتين فقط، خلال 15 مباراة خاضها في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتفوق كين حالياً على هداف الموسم الماضي (هالاند) نجم مانشستر سيتي الذي يملك 15 هدفاً بكل المسابقات، وإذا واصل على نفس المنوال الخارق فسيكون قادراً حتى على كسر رقم هالاند الخاص الموسم الماضي عندما سجل 52 هدفاً في مشوار السيتي للظفر بالثلاثية التاريخية.