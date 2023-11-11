خلع بالكتف يجبر بيلينغهام على الغياب عن ريال مدريد لأسبوعين

أعلن نادي ريال مدريد -اليوم السبت- أن نجمه جود بيلينغهام لن يخوض مباراة المرينغي ضد فالنسيا ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني وأنه سيغيب لمدة أسبوعين بداعي الإصابة.

وقال النادي في بيان "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينغهام، أظهر التشخيص وجود عدم استقرار في كتفه الأيسر، نتيجة الخلع الذي تعرض له مؤخرًا".

وكان جود بيلينغهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو بالليغا، لكنه أكمل المباراة حتى النهاية.

وبقي اللاعب الإنجليزي على دكة البدلاء في مواجهة سبورتينغ براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الريال بثلاثية نظيفة.

ومدح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بيلينغهام خلال الجمعية العمومية للنادي اليوم قائلا "جود بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم.. تعاقدنا معه ليكون عنوان حقبة تاريخية، وأسطورة ريال مدريد في المستقبل".

وأظهر بيلينغهام (20 عاما) براعته التهديفية من خلال هز الشباك في 10 من أصل 14 مباراة لعبها مع الميرينغي، بما في ذلك كل مباريات الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن بيلينغهام في 14 مباراة فقط من تسجيل 13 هدفًا للوس بلانكوس، مما يمثل 44.8% من إجمالي أهداف ريال مدريد للموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة.