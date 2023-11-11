"الليغا تدار ضد ريال مدريد".. هجوم ضار من بيريز ضد تيباس

هاجم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز -اليوم السبت- بشكل مباشر الدوري الإسباني ورئيسه خافيير تيباس معتبرا أن طريقة إدارة الليغا موجهة ضد مصالح المرينغي.

وقال فلورنتينو -خلال اجتماع الجمعية العمومية- إن "القضية التي تشغلنا أكثر والتي يتعين علينا اتخاذ إجراءات صارمة للغاية بشأنها هي التصرفات المتكررة في الدوري الإسباني ضد مصالح ريال مدريد".

وأضاف أنها "أفعال لها هدف واحد. مهاجمة الأصول المالية لنادينا. جربوا كل شيء، أولا، مصادرة 11% من حقوقنا السمعية والبصرية خلال 50 عاما، ومن ثم تغيير قانون الرياضة لإقصاء الرؤساء. ولا يتطلب الأمر كثيرا من الخيال لمعرفة من يريدون تعيينه".

ووجه رئيس ريال مدريد سهام نقده إلى تيباس قائلا "أساء رئيس الدوري الإسباني استخدام سلطته وفصل بيننا، مما يدل على أن الأندية لا تتلقى المعاملة نفسها".

وأضاف فلورنتينو "نحن قلقون بشأن افتقار الليغا للشفافية، ما نعرفه هو أنه يتم إنفاق المزيد. بدءا من راتب الرئيس".

Escucho el discurso de Florentino Pérez, a parte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados tv… que demuestra que ni el ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravisimas sobre Laliga, miente sobre la subida del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 11, 2023

تيباس يرد

لم يتأخر رد تيباس على انتقادات فلورنتينو، إذ كتب على منصة "إكس" "استمع إلى خطاب فلورنتينو بيريز، بصرف النظر عن تكرار الشيء نفسه عاما بعد عام في ما يتعلق بالشباب ومشتركي التلفزيون، مما يدل على أنه لا هو ولا فريقه الإداري على علم بما يحدث بالفعل، فهو يقول أكاذيب خطيرة للغاية حول الليغا".

وأضاف تيباس أنه "يكذب بشأن زيادة راتب الرئيس، ويكذب بشأن شفافية الليغا، ويكذب بشأن مصادرة حقوق البث التلفزيوني، حيث يريد أن يدور كل شيء من وجهة نظره، الليغا هي منظمة ديمقراطية حيث التصويت سري، وإذا لم ينتخبه ريال مدريد لعضوية اللجنة المفوضة، فسيكون ذلك لأنه لا يتمتع بالدعم اللازم".

وعقد ريال مدريد، اليوم السبت، جمعيته العمومية لمناقشة مستقبل النادي وفريق الكرة وكل ما يخصه، بالإضافة للتصويت على عدة قرارات مهمة.