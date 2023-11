الغاني دوامينا يفارق الحياة فوق أرض الملعب

توفي اليوم السبت لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامينا بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.

وانهار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن وفاته.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League.

وتعرض دوامينا الذي نشأ في صفوف سالزبورغ النمساوي، للإغماء في الدقيقة الـ24 من مباراة فريقه، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، فإنهم فشلوا في إنقاذه.

وكان دوامينا يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.

This is how Raphael Dwamena unfortunately met his death during a match in the Albanian league today.

Rest In Peace, Raphael 💔

— Bra Shadrack (@ampongsk) November 11, 2023