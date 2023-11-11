الغاني دوامينا يفارق الحياة فوق أرض الملعب

توفي اليوم السبت لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامينا بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.

وانهار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن وفاته.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League. RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023

وتعرض دوامينا الذي نشأ في صفوف سالزبورغ النمساوي، للإغماء في الدقيقة الـ24 من مباراة فريقه، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، فإنهم فشلوا في إنقاذه.

وكان دوامينا يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.

This is how Raphael Dwamena unfortunately met his death during a match in the Albanian league today. Rest In Peace, Raphael 💔 Newcastle pic.twitter.com/8AzPnLg2UU — Bra Shadrack (@ampongsk) November 11, 2023

وخضع دوامينا في يناير/كانون الثاني 2020 بعد عدة حوادث مماثلة لعملية جراحية أثناء احترافه في ساراغوسا الإسباني، وركب الجهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبا، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.

وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن "تعازيه العميقة" لعائلة اللاعب وفريق إغناتيا على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله، كما أعلن تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع حدادا على وفاة اللاعب الدولي الغاني.

بدوره، أعلن ساراغوسا الذي لعب له دوامينا، أنه توجه برسائل العزاء إلى عائلة وأحباء اللاعب، وأكد أنه سيظل دائما في ذاكرة ساراغوسا.