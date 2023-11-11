الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتألق وشتوتغارت يصعق دورتموند

واصل القناص الإنجليزي هاري كين، تألقه اللافت وقاد فريقه بايرن ميونخ للصعود مؤقتا لصدارة الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هايدنهايم 4-2 -اليوم السبت- في المرحلة الـ11.

وفي باقي مباريات البوندسليغا، فاز شتوتغارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1 وتعادل أوغسبورغ مع هوفنهايم 1-1 ودارمشتاد مع ماينز سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سجل كين هدفين بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) خلال الفوز على ملعب بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

⚽️🔥 هاري كين يعود ويحرز الهدف الثاني له ولبايرن ميونيخ في شباك هايدينهايم#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ #Bundesliga pic.twitter.com/kDHQmACdkT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

⚽️🔥 هاري كين يعود ويحرز الهدف الثاني له ولبايرن ميونيخ في شباك هايدينهايم#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ #Bundesliga pic.twitter.com/kDHQmACdkT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

وعزز كين موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتغارت.

وتفوق كين بفارق هدف واحد عن صدارة قائمة الهدافين في الموسم الماضي من البوندسليغا، بعد مضي 11 مرحلة فقط من عمر الموسم الحالي.

وتقدم كين بهدفين للنادي البافاري في الدقيقتين الـ14 والـ44 ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح هايدنهايم في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل بواسطة تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين الـ67 والـ70.

ورد البرتغالي رافاييل جيريرو بالهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ72 ثم أكد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ85.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، الذي يواجه ضيفه يونيون برلين غدا الأحد، وتوقف رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز الـ13.

عودة جيراسي الهداف

وسجل سيرهو جيراسي هداف شتوتغارت من ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 ليتوج عودته من الإصابة، ويقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند.

وشارك الدولي الغيني، الذي غاب أسبوعين بسبب الإصابة بعد بداية رائعة للموسم، في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في المسابقة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بينما يأتي دورتموند بالمركز الرابع وله 21 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.