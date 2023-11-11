البريميرليغ.. توتنهام يخسر مجددا وأرسنال ومان يونايتد ينتصران

للمباراة الثانية تواليا، يخسر توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة في الوقت القاتل أمام وولفرهامبتون، في المقابل حقق كل من أرسنال ومانشستر يونايتد فوزين مهمين على بيرنلي ولوتون على الترتيب.

وخطف وولفرهامبتون فوزا مثيرا من ضيفه توتنهام 2-1 اليوم السبت في المرحلة الـ12 من البريميرليغ.

وقلب وولفرهامبتون تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين سجلهما في الوقت بدل الضائع للمباراة.

⚽️🔥 ويليام صاليبا يمنح آرسنال التقدم بهدف ثانٍ في شباك بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/SDOWxNy0ic — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

بابلو سارابيا يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون بالدقائق الأخيرة من المباراة أمام توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_توتنهام pic.twitter.com/IFsZjU1Gsd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

وتقدم الويلزي بيرنان جونسون بهدف مبكر للسبيرز بعد مضي 3 دقائق من بداية المباراة لكن وولفرهامبتون رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق الإسباني بابلو سارابيا والغابوني ماريو ليمينا.

وحرم وولفرهامبتون ضيفه توتنهام من استعادة موقعه في الصدارة، إذ تجمد رصيده عند 26 نقطة ويتراجع في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث، في حين رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

ويتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب ، جدول الترتيب برصيد 27 نقطة قبل مواجهة مضيفه تشيلسي غدا الأحد.

فوز أرسنال ومان يونايتد

وتلقى توتنهام الخسارة الثانية على التوالي والثانية له أيضا خلال الموسم الحالي بعدما خسر في الجولة الماضية أمام تشلسي 1-4.

وفي الجولة نفسها، فاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3-1.

⚽️🔥 ويليام صاليبا يمنح آرسنال التقدم بهدف ثانٍ في شباك بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/SDOWxNy0ic — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب غدا مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل عن طريق جوش بروانهيل (54).

وفي الدقيقة الـ56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة الـ74.

وشهدت المباراة، طرد فابيو فييرا لاعب أرسنال في الدقيقة الـ83.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون بهدف نظيف سجله فيكتور ليندلوف في الدقيقة الـ59.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد لوتون عند ست نقاط في المركز الـ17.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس 3-2.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.