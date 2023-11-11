الإيطالي مالديني على أعتاب فريق الاتحاد السعودي

يجري نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم مفاوضات للتعاقد مع أسطورة ميلان والمنتخب الإيطالي باولو مالديني لمنصب مدير رياضي جديد له بعد إقالة المدرب نونو إسبيرتو سانتو.

وبحسب تقارير للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، يأمل الاتحاد أن يوافق باولو مالديني -الذي أُعفي من منصبه مديرا فنيا لميلان الصيف الماضي بسبب إعادة الهيكلة في إدارة النادي- على قيادة الشؤون الرياضية للفريق السعودي.

ويتطلع الاتحاد إلى أن يلعب مالديني دورًا رئيسيا في بناء فريق تنافسي، والاستفادة القصوى من إمكانات اللاعبين المتميزين مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي وفابينيو.

ويمر نادي اتحاد جدة بفترة انتقالية، لكنه مصمم أيضًا على تعزيز هيكله بخبرة ومعرفة مالديني. وفي حال التوصل لاتفاق، فستكون هذه هي المشاركة الأولى لمالديني في نادٍ آخر غير ميلان، حيث لعب طوال حياته المهنية وتولى فيما بعد أدوارا إدارية.

وأعلن نادي اتحاد جدة، الثلاثاء الماضي، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتسبب شجار بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة (قائد فريق الاتحاد السعودي) والمدرب نونو سانتو في تسريع إقالته، بحسب ما تناقلته تقارير إعلامية.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد 13 جولة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.