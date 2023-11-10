صلاح لاعب الشهر بالبريميرليغ للمرة الخامسة ومدرب توتنهام يحقق هاتريك
10/11/2023
للمرة الخامسة في مسيرته بالبريميرليغ، يحقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، جائزة "أفضل لاعب في الشهر" وذلك عقب فوزه بالجائزة عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بينما حقق الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، جائزة "أفضل مدرب في الشهر" للمرة الثالثة على التوالي.
وتساوى صلاح مع الإنجليزي واين روني، والهولندي روبن فان بيرسي، بعدد مرات الفوز بجائزة "لاعب الشهر" وبات "الملك المصري" أكثر لاعب فاز بهذه الجائزة وما زال يلعب في البريميرليغ.
ويتفوق 4 لاعبين، على الدولي المصري بعدد مرات الفوز بالجائزة، هم:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو
- الإنجليزي ستيفن جيرارد
- الإنجليزي هاري كين
- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو
وشارك صلاح، مع "الليفر" في 3 مباريات الشهر الماضي، وسجل خلالها 5 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر خلال تلك الفترة.
3 مرات متتالية
في السياق، انضم الأسترالي بوستيكوجلو إلى ناد نخبوي من المدربين فازوا بالجائزة 3 مرات متتالية. وفاز مدرب السبيرز بالجائزة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضية.
أما المدربون الثلاثة الآخرون بالنادي النخبوي فهم:
- الإيطالي أنطونيو كونتي (تشلسي): من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 2016.
- الألماني يورغن كلوب (ليفربول): من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى يناير/كانون الثاني 2020
- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي): فاز بالجائزة 4 مرات متتالية، من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي