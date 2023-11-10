صلاح لاعب الشهر بالبريميرليغ للمرة الخامسة ومدرب توتنهام يحقق هاتريك

للمرة الخامسة في مسيرته بالبريميرليغ، يحقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، جائزة "أفضل لاعب في الشهر" وذلك عقب فوزه بالجائزة عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بينما حقق الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، جائزة "أفضل مدرب في الشهر" للمرة الثالثة على التوالي.

وتساوى صلاح مع الإنجليزي واين روني، والهولندي روبن فان بيرسي، بعدد مرات الفوز بجائزة "لاعب الشهر" وبات "الملك المصري" أكثر لاعب فاز بهذه الجائزة وما زال يلعب في البريميرليغ.

ويتفوق 4 لاعبين، على الدولي المصري بعدد مرات الفوز بالجائزة، هم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الإنجليزي ستيفن جيرارد

الإنجليزي هاري كين

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

وشارك صلاح، مع "الليفر" في 3 مباريات الشهر الماضي، وسجل خلالها 5 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر خلال تلك الفترة.

3 مرات متتالية

في السياق، انضم الأسترالي بوستيكوجلو إلى ناد نخبوي من المدربين فازوا بالجائزة 3 مرات متتالية. وفاز مدرب السبيرز بالجائزة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضية.

أما المدربون الثلاثة الآخرون بالنادي النخبوي فهم: