راتكليف يشتري ربع أسهم مان يونايتد بـ1.5 مليار دولار

يقترب الملياردير البريطاني جيم راتكليف، من إتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تدفع شركة "إينيوس" التي يملكها راتكليف مليارا ونصف المليار دولار أميركي مقابل حصة توازي حوالي 25% من النادي العريق، إضافة لتوليه جزءا مهما من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، فإنّ شبكة "بي بي سي" كشفت أن العملية قد تتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي، أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أنّها تبحث عن "بدلاء إستراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها إمكانية كل أسهم النادي.

وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين بحدود 5 مليارات دولار لشراء كافة الأسهم، إلا أنّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.

ويحتل "المانيو" المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ، كما أنه يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا.