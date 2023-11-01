شاهد.. الوداد المغربي يتأهل لنهائي الدوري الأفريقي بفوزه على الترجي التونسي

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح رغم هزيمته 1-0 في إياب قبل النهائي في رادس اليوم الأربعاء.

وسجل رودريغو رودريغيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة الـ66.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-0 على أرضه، وسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح بينما أهدر رودريغو ركلته.

ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.

🚨 الوداد البيضاوي المغربي يبلغ نهائي الدوري الإفريقي

بتجاوزه مستضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح.#الدوري_الإفريقي | #الترجي_الوداد #AFL pic.twitter.com/yjNn6WRCRQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2023

وسجل البرازيلي رودريغو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد كان سيحسم الفوز بدون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسيلتقي الوداد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز في المواجهة الثانية من قبل النهائي.

ويستضيف الأهلي منافسه الجنوب أفريقي في القاهرة في وقت لاحق اليوم وذلك بعد أن انتصر صن داونز 1-0 في مباراة الذهاب الأحد الماضي.