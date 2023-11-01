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شاهد.. الوداد المغربي يتأهل لنهائي الدوري الأفريقي بفوزه على الترجي التونسي

آخر_خبر | الوداد البيضاوي المغربي 🇲🇦 يبلغ نهائي الدوري الإفريقي المصدر: afl
الوداد سيلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من الأهلي المصري وماميلودي صن داونز (إيه إف إل)
1/11/2023-|آخر تحديث: 1/11/202311:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح رغم هزيمته 1-0 في إياب قبل النهائي في رادس اليوم الأربعاء.

وسجل رودريغو رودريغيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة الـ66.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-0 على أرضه، وسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح بينما أهدر رودريغو ركلته.

ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.

وسجل البرازيلي رودريغو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد كان سيحسم الفوز بدون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسيلتقي الوداد في المباراة النهائية مع ماميلودي صن داونز الذي تخطى الأهلي المصري في المواجهة الثانية من قبل النهائي بتعادله السلبي في القاهرة، وذلك بعد أن انتصر صن داونز 1-0 في مباراة الذهاب الأحد الماضي.

وأطلق الكاف البطولة المستحدثة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 8 أندية، وأقيمت المواجهات بنظام الذهاب والإياب.

المصدر : وكالات