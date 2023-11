بعد فوزه بالكرة الذهبية الثامنة.. ميسي يجيب عن سؤال: هل حُسمت المنافسة مع رونالدو؟

خبراء ومحللون وجماهير انقسموا حول أحقية الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، ولكن معظمهم كانوا متفقين على أن المنافسة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو حسمت لصالح "البولغا".

وتوّج "البولغا" -الاثنين الماضي- بالكرة الذهبية الثامنة، وقد تكون الأخيرة في مسيرته، وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في 7 نسخ في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، كما حلّ ثانيا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في 5 نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.

ولا يقترب من رصيد ميسي على مدى تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة، كان آخرها في 2017.

يجيب قائد منتخب الأرجنتين نفسه عن السؤال بقوله "كانت منافسة ملحمية.. من الناحية الرياضية، كان كريستيانو جيدا جدا، وأعتقد أننا استفدنا من بعضنا بعضا لأن كلانا تنافسي للغاية، وهو أيضا يريد دائمًا الفوز على الجميع وبكل شيء".

وتابع قائد فريق إنتر ميامي "كانت فترة جميلة جدًا بالنسبة لنا ولأولئك الذين يحبون كرة القدم بشكل عام".

وختم "ما قمنا به طوال هذا الوقت هو أمر يستحق التقدير، وكما يقولون من السهل الوصول إلى القمة ولكن من الصعب البقاء فيها. بقينا في القمة 10 أو 15 عاما، وكان من الصعب جدًا الاستمرار على هذا المستوى، وأعتقد أنه كان أمرا رائعًا وذكرى جميلة لكل من يستمتع بكرة القدم".

قال ميسي إنه "لا يعرف ما إذا كان الأفضل ولا يسأل نفسه هذا السؤال، أو يهتم به، وإذا كنت من بين أفضل اللاعبين فهذه هدية لي وأمر استثنائي وشرف لي ومصدر فخر، لأن كرة القدم يلعبها الجميع والكل يريد أن يصبح لاعبا محترفا".

Lionel, are you the best player in history?

💬 Messi got an answer! #ballondor pic.twitter.com/kWqY7SVmuE

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 31, 2023