الإعلان عن المرشحين لجوائز الكاف وحصة الأسد من نصيب المغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، القوائم الأولية للمرشحين لجوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الجاري، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا من بينهم 14 لاعبا عربيا.

وكان للمغرب نصيب الأسد من المرشحين لنيل الجائزة، حيث بلغ عدد ممثليه 7 لاعبين بالقائمة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي لـ"أسود الأطلس"، الذي حصل على المركز الرابع في مونديال قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.

السيدات والسادة 🚨 إليكم قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023. 🥁#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BAtzNehne1 — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 1, 2023

واللاعبون العرب بالقائمة هم:

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)

الحارس المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني والهلال السعودي)

المغربي يحيى جبران (الوداد المغربي)

المغربي سفيان أمرابط (فيرونتنيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي)

المغربي حكيم زياش (تشلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي)

المغربي عز الدين أوناحي (أنجيه ومرسيليا الفرنسيان)

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

المصري محمد عبد المنعم (الأهلي المصري)

الحارس المصري محمد الشناوي (الأهلي المصري)

المصري محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي المصري)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي والأهلي السعودي)

الجزائري رامي بن سبعيني (دورتموند الألماني)

التونسي محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي)

أما عن قائمة أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء، التي أعلن عنها كاف، فضمت 20 لاعبا هم:

حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد عبد المنعم، ومحمد الشناوي، ومصطفى فتحي (مصر)

يوسف المطيع ويحيى جبران ويحيى عطية الله (المغرب)

زين الدين بلعيد وأسامة بن بوط وأيمن محيوس (الجزائر)

علي معلول ومحمد علي بن رمضان (تونس)

وبيرسي تاو ورانجا تشيفافيرو ورونوين وليامز (جنوب أفريقيا)

ماكابي ليليبو وفيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية)

بيتر شالوليلي (ناميبيا)

ودجيجوي ديارا (مالي)

أداء مُبهر قدموه داخل القارة. 🌍 قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا. ✨#CAFAwards2023 pic.twitter.com/beaP3HK4T9 — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 1, 2023

أما جائزة أفضل ناد بأفريقيا، فتتنافس عليها 10 أندية، يأتي في مقدمتها:

إليكم الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023! 🔝#CAFAwards2023 pic.twitter.com/lcPaG1MYd8 — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 1, 2023

الأهلي المصري

الوداد البيضاوي المغربي

اتحاد العاصمة الجزائري

الترجي التونسي

الرجاء البيضاوي المغربي

شباب بلوزداد الجزائري

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

مارومو غالانتس من جنوب أفريقيا

أسيك ميموزا العاجي

يانج أفريكانز التنزاني

ويتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل أفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.

🔟 منتخبات تتنافس على جائزة الأفضل في القارة الإفريقية عن عام 2023! 🌍#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kjbBA1lemZ — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 1, 2023

وأعلن كاف أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء لهذا العام، والتي يتنافس عليها:

المغربي وليد الركراكي (مدرب منتخب المغرب)

السويسري مارسيل كولر (مدرب الأهلي المصري)

الجزائري عبد الحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)

السنغالي أليو سيسيه (منتخب السنغال)

السنغالي بابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين)

الغيني خوان أوبيانغ (غينيا الاستوائية)

الفرنسي أمير عبده (منتخب موريتانيا)

الغيني باسيرو كاندي (منتخب غينيا بيساو)

البلجيكي توم ساينتفيت (منتخب غامبيا)

الموزمبيقي تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق)

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا:

المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني والهلال السعودي)

المصري محمد الشناوي (الأهلي)

الجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)

السنغالي إدواردو ميندي (تشلسي الإنجليزي، وأهلي جدة السعودي)

الكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي)

الجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز)

السنغالي لاندينغ بادجي (أم صلال القطري)

السنغالي باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي)

المالي دجيجي ديارا (يانج أفريكانز)

المغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي)

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب فتضم:

المغربي عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)

بلال الخنوسي (جينك البلجيكي)

البوركينابي دانغو واتارا (بورنموث الإنجليزي)

البوركينابي سوليماني أليو (نيو ستارز البوركيني)

النيجيري جيفت أوربان (غينت البلجيكي)

الغاني إيرنست نواماه (ليون الفرنسي)

السنغالي أمارا ضيوف (ميتز الفرنسي)

السنغالي بابي ديوب (زولت فارغيم البلجيكي)

السنغالي بابا أمادو دياللو (متز الفرنسي)

السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي)