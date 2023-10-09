هل دعم الإيطالي دي زيربي مدرب برايتون القضية الفلسطينية؟

انتشرت كالنار في الهشيم صورة قيل إنها مأخوذة من حساب الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب فريق برايتون الإنجليزي، على إنستغرام؛ تزعم أن دي زيربي يدعم القضية الفلسطينية، فما حقيقة الأمر؟

أكد النادي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز أن الحساب الذي نشر القصة غير مرتبط بدي زيربي، وحذف أو أزيل هذا الحساب بعد انتشار الصورة وخاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" والعملية العسكرية على قطاع غزة.

وجاء في الصورة التي اجتاحت موقع "إكس" (تويتر سابقا) خاصة، فقرة كتب فيها "أدعم القضية الفلسطينية، وأتمنى أن تعود إلى ما كانت عليه، وأتمنى أن يعود السودان إلى ما كان عليه، وأن يعم السلام أرض السودان، وآمل أن يعم السلام ربوع البلاد العربية والإسلامية".

🇮🇱🇵🇸🚨 : 📸 BREAKING

Brighton football manager Roberto De Zerbi expresses his support for Palestinians! pic.twitter.com/P4OacbtvVE — PalestineUpdates (@GazaUpdates_) October 8, 2023

وقال برايتون وهوف ألبيون في بيان صدر عبر حسابه على إنستغرام "روبرتو والنادي على علم بالحساب المزيف الذي تم التحقق منه على إنستغرام وهذا الحساب لا يديره روبرتو أو ممثلوه وليس له أي علاقة به على الإطلاق".

وختم "طلبنا من شركة (ميتا) إزالة الحساب في أقرب وقت ممكن".

وفي اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل- هددت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعدام رهائن إسرائيليين إذا تم استهداف الفلسطينيين بدون سابق إنذار، كما أعلنت الكتائب قصف القدس المحتلة ردا على قصف منازل المدنيين في غزة، في حين تسارعت الأحداث أيضا جنوب لبنان.

وفي غضون ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 والجرحى إلى 2600.