"مغيّبة وتعرضت لغسل أدمغة".. لاعب إسرائيلي يهاجم جماهير سلتيك لدعمها "طوفان الأقصى"

انتقد الإسرائيلي نير بيتون لاعب سلتيك الأسكتلندي السابق، جماهير النادي بعد أن رفعوا لافتات دعما لفلسطين والمقاومة الفلسطينية بعد عملية "طوفان الأقصى".

وأدان بيتون، الذي قضى 9 سنوات في سلتيك ويلعب الآن في فريق "مكابي تل أبيب"، لافتات "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" التي رفعها "ألتراس اللواء الأخضر" قبل مباراة الدوري الأسكتلندي الممتاز أول أمس السبت مع كيلمارنوك.

ونشر بيتون صورة من لافتات الدعم في المدرجات عبر حسابه على إنستغرام، وكتب "عار عليكم!!! نعم حرروا غزة من حماس وليس من إسرائيل، إن دعم منظمة إرهابية تحتفل بفخر بذبح العائلات هو أمر جنوني تماما".

وتابع أن "معظمكم لا يعرف حتى أين تقع إسرائيل!! ليس لديك أدنى فكرة عن هذا الصراع وما زلت تتصرف وكأنك تعرف كل شيء.. من فضلك لا تقل لي إن هذا ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين لأن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة!! توقفوا عن غسل الأدمغة والتحيز وثقفوا أنفسكم بالحقائق".

وأظهر مشجعو سلتيك في كثير من الأحيان دعمهم لفلسطين في الماضي، حيث كان علم البلاد لاعبا أساسيا في مبارياتهم، رغم أن سلتيك يضم حاليا لاعبا إسرائيليا يُدعى ليل عبادة.

وتضامن جماهير الفريق الأسكتلندي مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا، ففي 17 أغسطس/آب 2016 رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب النادي، خلال مباراة فريقهم ضد نادي "هابوئيل بئر السبع" الإسرائيلي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية، مما جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتهم النادي بـ"رفع راية غير مشروعة"، ويهدد باتخاذ عقوبات تأديبية في حقه.

وردا على ذلك جمع مشجعو النادي الأسكتلندي أكثر من 34 ألف جنيه إسترليني (نحو 45 ألف دولارا) لصالح جمعيتين خيريتين فلسطينيتين.

وفي اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف القدس المحتلة ردا على قصف منازل المدنيين في غزة، في حين تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هجوما مسلحا بجنوب لبنان أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 والجرحى إلى 2600.