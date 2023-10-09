قطر تطرح تذاكر كأس آسيا 2023 للبيع اعتبارا من غد الثلاثاء

أعلن منظمو بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر، اليوم الاثنين، طرح تذاكر المباريات اعتبارا من غد الثلاثاء، وأن البطولة ستقام في 9 ملاعب بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين "مع تبقي أقل من 100 يوم (على انطلاق البطولة) نود أن نعلن اليوم من خلال مؤتمرنا الصحفي عن انطلاق بيع تذاكر كأس آسيا اعتبارا من الغد".

وأشار الكواري إلى أن التذاكر ستكون متاحة إلكترونيا فقط عبر المنصات الإلكترونية وأنها ستطرح على مراحل بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 25 ريال (6.87 دولار).

اللجنة المحلية المنظمة لبطولة #كأس_آسيا_قطر_2023 تعلن عن اطلاق بيع تذاكر المباريات الكترونياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء عبر موقع اللجنة المنظمة وموقع الاتحاد الآسيوي#قنا_رياضي #كأس_آسيا pic.twitter.com/2jzN8WyCgk — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 9, 2023

وتقام البطولة في الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط المقبل بمشاركة 24 فريقا في أول حدث كروي كبير تستضيفه قطر منذ تنظيم كأس العالم 2022 الذي فازت به الأرجنتين.

وأضاف الكواري أن البطولة ستقام على 9 ملاعب استضاف 7 منها مباريات كأس العالم، مشيرا إلى أن ذلك "سيضيف زخما كبيرا للبطولة".

وقال إن حفل الافتتاح سيقام على ملعب لوسيل، الذي استضاف 10 مباريات بكأس العالم بينها النهائي، "لما يحمله من معان كبيرة لنا وإرث تاريخي".

وتسعى قطر للدفاع عن اللقب الذي فازت به للمرة الأولى في النسخة الماضية بتغلبها 3-1 على اليابان في النهائي.