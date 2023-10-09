السعودية تعلن الترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا".

وتعتزم المملكة بترشحها لاستضافة مونديال 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في الوقت ذاته تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034#السعودية2034 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 9, 2023

وقال رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم، "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف المسحل أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة، ومنها قطر التي استضافت كأس العالم 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بتنظيم المونديال.

كل التوفيق للاشقاء في المملكة 🏆 https://t.co/HthOmU2ndw — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 5, 2023

وتتمتع السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية مسابقات رياضية بارزة تشارك فيها مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة، ومنها كرة القدم ورياضة المحرّكات والتنس والفروسية والرياضات الإلكترونية والغولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.

ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح السعودية لاستضافة المونديال.

وتقام النسخة المقبلة 2026 من البطولة في أميركا والمكسيك وكندا، في حين أعلن الفيفا قبل أيام إقامة نسخة 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.