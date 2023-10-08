مارتينيلي يقود آرسنال لفوز ثمين على مانشستر سيتي

منح البديل البرازيلي غابرييل مارتينيلي آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي 1-صفر، عندما أحرز هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق.

وبهذا الفوز، تساوى فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في النقاط مع غريمه توتنهام هوتسبير القادم من شمال لندن، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ 20 نقطة من بعد 8 جولات.

ودخل آرسنال المباراة وهو لم يسبق له الفوز على مانشستر سيتي منذ 2015، وهي سلسلة تشمل 15 مباراة، وتعدّ الأطول التي لم يفُز فيها الفريق على أي منافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا إنهاء سلسلة النتائج السيئة غير مرجح، إذ سنحت لمانشستر سيتي أفضل الفرص في الشوط الأول، حيث أبعد ديكلان رايس لاعب آرسنال الكرة من على خط المرمى في وقت مبكر، ليظل حامل اللقب بعيدا عن هز الشباك.

وأخفق آرسنال في التسديد على المرمى في الشوط الأول، لكنه رفع إيقاعه في الشوط الثاني، رغم أن مانشستر سيتي استمر في صناعة فرص أفضل، مع كون هداف الدوري الممتاز إرلينغ هالاند ظل هادئا طوال المباراة.

وكان من الممكن أن تتجه المباراة نحو التعادل، لكن مارتينيلي هزّ شباك الضيوف قبل 4 دقائق من النهاية، بعد أن انحرفت تسديدته بعد اصطدامها بمدافع مانشستر سيتي ناثان آكي، لتجتاز الحارس إيدرسون نحو الشباك.

وأثار الهدف احتفالات صاخبة في ملعب "الإمارات"، إذ تقدم آرسنال ليتجاوز مانشستر سيتي، ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن البطل، ويتأخر عن توتنهام بفارق الأهداف المسجلة فقط.

وقال أرتيتا، "إنه شعور رائع. لم نفز عليهم منذ وقت طويل، لكن ليس لدي أدنى شك في أننا فزنا على أفضل فريق في العالم. أنا فخور حقا لأنني جزء من هذا الفريق. علينا مواصلة الإيمان بما نفعله".

ساكا يغيب بعد 87 مباراة

وكان آرسنال تلقى ضربة قوية قبل انطلاق المباراة، بعدما تأكد من عدم مشاركة المصاب بوكايو ساكا في المباراة، ليغيب لأول مرة عن الدوري الإنجليزي منذ مايو/أيار 2021، لينهي مشاركته في 87 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة للاعب لا يزال يشارك في المسابقة.

ودون الجناح الإنجليزي الطائر، بدا آرسنال مفتقدا للسرعة في البداية، مع إبعاد رايس لفرصة المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول، بينما كاد أن يحول خوليان ألفاريز كرة مرتدة، أبعدها حارس آرسنال ديفيد رايا نحو الشباك.

وبذل الحضور قصارى جهدهم لإثارة رد فعل من آرسنال، وهتفوا لكل تدخل قوي من اللاعبين، وبدا أن ذلك يؤثر في اللاعبين مع تألق "المدفعجية" في المباراة.

وعلى الرغم من البداية المبشرة، أخفق آرسنال في التسديد على المرمى في الشوط الأول للمباراة المقامة على أرضه، وذلك للمرة الأولى في الدوري منذ مارس/آذار 2022.

وأدى دخول مارتينيلي إلى إضافة المزيد من الحيوية، حيث سرعان ما سدد لأول مرة لصاحب الأرض على المرمى، وهي تسديدة قوية مباشرة في اتجاه إيدرسون.

وجاء الهدف في الوقت المناسب، ما ضمن لآرسنال عدم الخسارة في أي مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتعود أطول فترة لعدم الخسارة آرسنال في بداية الموسم إلى 2007-2008. بينما تعرض مانشستر سيتي لخسارتين متتاليتين لأول مرة في الدوري، منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، "أبارك لآرسنال. الآن خسرنا مباراتين على التوالي، ولدينا فترة التوقف الدولي. أتمنى عودة (اللاعبين) بكامل الجاهزية، ثم نعود مرة أخرى. ربما من الأفضل أن نكون هناك (ضمن المجموعة التي تلاحق الصدارة)، ونرى ما يتعين علينا القيام به للحاق بهم".