قبل خوضه جائزة قطر الكبرى.. فيرستابن بطل العالم في الفورمولا 1 للموسم الثالث تواليا

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، للموسم الثالث على التوالي اليوم السبت، بعدما اضطر زميله ومنافسه الوحيد على اللقب المكسيكي سيرجيو بيريز للانسحاب من سباق السرعة لسباق جائزة قطر الكبرى.

وتورط بيريز في حادث تصادم بين 3 سيارات في اللفة الـ11 من أصل 19 لفة على مضمار لوسيل، حيث اصطدمت به سيارة الفرنسي استيبان أوكون سائق "ألبين" لينتهي السباق بالنسبة لهما وأيضا لنيكو هلكنبيرغ سائق "هاس".

وجاء خروج بيريز من السباق ليضمن لفيرستابن اللقب، حيث كان يحتاج لاحتلال أحد المراكز الستة الأولى لحصد اللقب رسميا.

وهيمن السائق الهولندي بشكل كامل على فعاليات الموسم الحالي، وفاز بـ13 من أصل 16 سباقا للجائزة الكبرى، مسجلا رقما قياسيا عبر الفوز بـ10 سباقات متتالية.

وتوج فيرستابن باللقب قبل إقامة سباق جائزة قطر الكبرى غدا الأحد، الذي سيبدؤه من مركز الانطلاق الأول.

وبات فيرستابن خامس سائق على مدار تاريخ فورمولا1 الذي بدأ قبل 73 عاما، يفوز بـ3 ألقاب متتالية في بطولة العالم بعد:

خوان مانويل فانجيو الذي فاز بـ4 ألقاب متتالية بين عامي 1954 و1957

مايكل شوماخر الذي حصد اللقب 5 مرات متتالية بين عامي 2000 و2004

سيباستيان فيتيل الذي فاز بـ4 ألقاب متتالية بين عامي 2010 و2013

لويس هاميلتون الذي فاز أيضا باللقب 4 مرات متتالية بين عامي 2017 و2020

وكان فيرستابن توج بلقب بطولة العالم في 2021 في أجواء مثيرة للجدل بعد منافسة شرسة مع هاميلتون في السباق الختامي في أبوظبي.

لكن في موسم 2022، هيمن السائق الهولندي بشكل كامل على مجريات الموسم لفريقه ريد بول، الذي حصد لقبه الثاني على التوالي لفئة الصناع (الفرق) قبل أسبوعين في اليابان، حيث فاز الفريق بـ15 من أصل 16 سباقا.