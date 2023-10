قبل خوضه جائزة قطر الكبرى.. فيرستابن بطل العالم في الفورمولا 1 للموسم الثالث تواليا

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، للموسم الثالث على التوالي اليوم السبت، بعدما اضطر زميله ومنافسه الوحيد على اللقب المكسيكي سيرجيو بيريز للانسحاب من سباق السرعة لسباق جائزة قطر الكبرى.

وتورط بيريز في حادث تصادم بين 3 سيارات في اللفة الـ11 من أصل 19 لفة على مضمار لوسيل، حيث اصطدمت به سيارة الفرنسي استيبان أوكون سائق "ألبين" لينتهي السباق بالنسبة لهما وأيضا لنيكو هلكنبيرغ سائق "هاس".

Three cars don't go into one! 😱#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/zsjs6C7SkR

— Formula 1 (@F1) October 7, 2023