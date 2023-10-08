فرستابن يحتفل ببطولة العالم ويظفر بلقب جائزة قطر الكبرى

فاز سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بسباقه الأول بعد ظفره بلقب بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عقب هيمنته على سباق جائزة قطر الكبرى الذي أقيم على حلبة "لوسيل" الأحد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان الفوز من المركز الأول تحت أضواء حلبة "لوسيل" هو الـ 14 بين 17 سباقا لفرستابن هذا الموسم، والـ 49 في مسيرة سائق رد بول البالغ من العمر 26 عاما، الذي انتزع لقبه الثالث على التوالي في سباق السرعة أمس السبت.

أما السائق الأسترالي الصاعد أوسكار بياستري الفائز بسباق السرعة البالغ 19 لفة، فاحتل بدوره المركز الثاني، بينما جاء زميله في مكلارين لاندو نوريس بالمركز الثالث في السباق الذي توقف 3 مرات بعد تحذير بيريللي من مخاطر انفجار الإطارات.

وقال فرستابن، الذي أنهى السباق متقدما بفارق 4.8 ثوان على بياستري، "لقد كان قريبا بعض الشيء من أن يكون سباقا مريحا على ما أعتقد في تلك الفترة الأخيرة. لكن الوتيرة كانت جيدة. فوز آخر هو أمر لا يصدق".

وأسعد الفارق الضئيل نسبيا السائق الأسترالي، حيث لم يتعرض فرستابن أبدا لأي ضغط وسجل أيضا أسرع زمن للفة.

وشهدت جائزة قطر الكبرى إثارة حتى قبل أن تصطف السيارات للانطلاق عندما استبعد كارلوس ساينز، الذي أنهى سجل رد بول البالغ 100% من الانتصارات في سباق سنغافورة الشهر الماضي، بسبب مشكلة في نظام الوقود.

واستمرت الإثارة عدة ثوان عقب الانطلاق عندما اصطدم سائقا مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون في المنعطف الأول، حيث اتهم الأخير زميله البريطاني الشاب بالتسبب في خروجه من السباق.

وهدأ هاميلتون في وقت لاحق، وقال إنه لا يعتبر زميله مخطئا.

أما راسل الذي انطلق من المركز الثاني وتوقف 4 مرات إجمالا، فاحتل المركز الرابع، في حين جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس، ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن سادسا.

وجاء إستيبان أوكون سائق ألبين في المركز السابع، تلاه ثنائي ألفا روميو فالتيري بوتاس وجوانيو تشو في المركزين الثامن والتاسع، وتراجع بيريز للمركز العاشر بعد عقوبة لمدة 5 ثوان بسبب تجاوزه حدود مسار الحلبة عدة مرات.

وهيمن فرستابن، الذي يتفوق حاليا بفارق 209 نقاط على بيريز في صدارة الترتيب العام، على السباق من البداية دون أي منافسة.

وجعلت الحرارة المرتفعة، حتى بعد حلول الظلام، السباق مرهقا.

وقال فرستابن، "كان بإمكاني التحكم في سرعتي والتأكد من أن الإطارات دائما في حالة جيدة. كان فريق مكلارين سريعا مرة أخرى اليوم. كان علي أن أضغط بقوة من أجل ذلك. لقد كان سباقا صعبا بالتأكيد".

وحصل 4 سائقين على عقوبات زمنية بسبب تكرار انتهاكات تجاوز حدود مسار الحلبة، هم بيريز، ولانس سترول سائق أستون مارتن، وبيير جاسلي سائق ألبين، وأليكس ألبون سائق وليامز.

وعوقب سترول وجاسلي وألبون مرتين لمدة 10 ثوان لكل منهم.