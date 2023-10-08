عودة ميسي لم تنقذ إنتر ميامي من السقوط بالدوري الأميركي

خرج إنتر ميامي من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه "إف سي سينسيناتي" 0-1 السبت رغم عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودخل ميسي في الدقيقة الـ55 عندما كان الفريقان متعادلين سلبا دون أن ينجح في منع سينسيناتي، المتصدر القوي للمنطقة الشرقية، من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ألفارو باريال (78).

وعاد ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الأربع الأخيرة بسبب الإصابة، التي دفع ثمنها غاليا، حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورجع ميسي مصابا عقب فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر/أيلول، وأكد مدربه في إنتر ميامي مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو أنه يعاني من "إرهاق عضلي".

ومذ ذاك، لعب بطل مونديال قطر العام الماضي 37 دقيقة فقط أمام تورونتو، وغاب عن أربع مباريات، بينها 3 متتالية، ومن الواضح أنه لم يتعاف بشكل تام من الإرهاق بدليل إشراكه بديلا أمام سينسيناتي.

وكان إنتر ميامي يمنّي النفس بتحقيق الفوز من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا، الذي يحتل المركز الذي قبل الأخير في الشرق، وجد نفسه الآن بعيدا جدا (33 نقطة) عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

ويحتل "دي سي يونايتد" حاليا المركز التاسع (40 نقطة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، ورغم ذلك فإن نادي العاصمة الذي أنهى مبارياته، مهدد من ملاحقيه "نيويورك ريد بولز" و"شيكاغو فاير" و"تشارلوت ونيويورك سيتي".

دي سي يونايتد ينفصل عن روني

من جهة أخرى أعلن نادي "دي سي يونايتد" الأميركي أنه توصل إلى اتفاق مع مدربه "واين روني" لإنهاء تعاونهما عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي جايسون ليفين في بيان: "تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا أن نفترق".

وأوضح البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت أن الأمر يتعلق بـ"اتفاق متبادل".

ورد روني عقب الفوز على نيويورك سيتي 2-0 السبت، والذي لم يكن كافيا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية "هذا هو الوقت المناسب. لقد فعلت كل ما بوسعي لقيادة هذا النادي إلى الأدوار الفاصلة".