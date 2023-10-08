الصين تنهي آسياد هانغجو بميداليات ذهبية قياسية

أنهت الصين المضيفة دورة الألعاب الآسيوية في صدارة جدول الميداليات برصيد 201 ميدالية ذهبية قياسية، فيما نالت التايوانية غو شياو شوانغ الذهبية الأخيرة في نسخة "هانغجو" اليوم الأحد.

وفازت غو بذهبية وزن تحت 50 كلغ في الكاراتيه بتفوقها على الكازاخستانية مولدير تشانغبيرباي. وقبلها فازت اليابان على ماكاو وظفرت بذهبية الكاتا للرجال، حيث أسدلت منافسات الكاراتيه الستار على أكثر من أسبوعين من المنافسات في الألعاب الآسيوية التي شارك فيها 12 ألف رياضي ورياضية في 40 رياضة.

وحصدت الصين رقما قياسيا من الميداليات الذهبية بلغ 201، متخطية رقمها السابق الذي حققته في نسخة "غوانغجو" على أرضها عام 2010 عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية.

ونالت الصين في نسخة العام الحالي 111 فضية و71 برونزية وبلغ رصيدها 383 ميدالية من مختلف المعادن.

وأنهت الصين الدورة بفارق كبير عن اليابان التي حصدت 188 ميدالية بينها 52 ذهبية فقط، وكوريا الجنوبية التي ظفرت بـ190 ميدالية بينها 42 ذهبية.

وكسبت الصين ذهبيتها الأولى في الدورة الحالية في التجديف في صباح يوم ممطر قبل أسبوعين. أما الميدالية الذهبية الـ201 فكانت في حوض السباحة ومسابقة السباحة الإيقاعية عبر فينغ يو.

وقالت يو "كانت لدينا الكثير من التوقعات لهذه الألعاب وكنا نأمل حقًا أن نحقق أداءً جيدًا"، مضيفة "لكننا لسنا راضين عن بعض العروض اليوم، لذلك لا يزال الجميع متوترين بعض الشيء".

وتابعت "نحن سعداء جدا بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس".