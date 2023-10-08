الاتحاد الأوروبي يؤجل جميع المباريات في إسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، تأجيل جميع المباريات المقرر إقامتها في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم تأكيد المواعيد الجديدة في وقت لاحق.

وأضاف اليويفا أنه سينتظر بضعة أيام لتقييم ما إذا كان من الممكن إقامة مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 بين كوسوفو وإسرائيل في الموعد المقرر لها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أم أن هناك حاجة إلى تأجيلها.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس السبت، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها في "حالة الحرب"، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية "طوفان الأقصى".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.