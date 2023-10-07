مورينيو: سأدرب في السعودية يوما ما

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي أنه سيعمل في السعودية يوما ما، مشيرا إلى دور مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر في فتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.

وبدا المدرب البرتغالي واثقا من الانتقال للسعودية خلال مقابلة لمحطة "أم بي سي مصر" على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية.

وأضاف مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشلسي وإنتر ميلان السابق "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك".

وتابع مورينيو -الذي يواجه ضغوطا بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم مع الفريق الإيطالي- "لكنني ملتزم بعملي حاليا مع روما، وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى آخر يوم".

وكشف مورينيو مؤخرا أنه رفض عرضا مغريا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، لكنه انضم إلى مجلس إدارة أكاديمية "مهد" المعنية باكتشاف المواهب في السعودية.

وعن دور رونالدو في تطور الدوري السعودي، قال مدربه السابق في ريال مدريد "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورا مختلفا وبشكل فوري، أعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقا".

وختم "بدأ كثير من اللاعبين -ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم، بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم- في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي، بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضا".