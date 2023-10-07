فوز "هيتشكوكي" لمانشستر يونايتد على برينتفورد في البريميرليغ

خطف مانشستر يونايتد فوزا "هيتشكوكيا" (مرعبا) على ضيفه برينتفورد 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في الفوز للاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى برينتفورد الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماتياس يانسن في الدقيقة الـ26.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ12.

من جانبه، حقق تشلسي فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري، هذه المرة على حساب بيرنلي 4-1.

وتقدم بيرنلي في الدقيقة الـ15 عن طريق وييلسون أودبيرت، قبل أن يدرك "البلوز" التعادل بهدف سجله أمين الدخيل لاعب بيرنلي بالخطأ في مرمى فريقه (42).

وفي الدقيقة الـ50، سجل كول بالمر الهدف الثاني لتشلسي قبل أن يضيف رحيم سترلينغ الهدف الثالث في الدقيقة الـ65، في حين اختتم نيكولاس جاكسون الرباعية بهدف في الدقيقة الـ74.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز العاشر، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ18.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية نظيفة.