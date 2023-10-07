شاهد.. بيلينغهام يتألق مجددا وريال مدريد يتصدر الليغا

استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت فوز جيرونا على مضيفه قادش بهدف نظيف.

وعاد النادي الملكي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف و4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه غرناطة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، واصل النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام توهجه بقميص "الملكي" وسجل الهدفين الأول والثاني وتكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثالث، ثم أحرز خوسيلو الهدف الرابع في الدقيقة الـ70.

وافتتح الدولي الإنجليزي التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما تمريرة من داني كارفخال داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

وعاد بيلينغهام وأحرز ثاني أهدافه في الدقيقة الـ54 بعد تبادل التمرير بشكل رائع مع فيديريكو فالفيردي قبل أن يسدد ببراعة في الشباك.

وأكمل فينيسيوس جونيور ثلاثية النادي الملكي في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من فالفيردي ، لينفرد النجم البرازيلي بالمرمى ويراوغ حارس أوساسونا قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك.

وبعد 5 دقائق فقط أحرز خوسيلو الهدف الرابع لريال مدريد مستغلا التمريرة الطولية لفينيسيوس جونيور ، قبل أن يسدد الكرة بشكل رائع من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ريال مدريد لكن خوسيلو اهدرها.