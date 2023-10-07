توتنهام يتصدر البريميرليغ مؤقتا

اعتلى توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بفضل فوزه المثير على مضيفه لوتون تاون بهدف نظيف اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ولعب توتنهام الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه المالي يفيس بيسوما في الثواني الأخيرة للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، فإن المدافع الهولندي الشاب ميكي فان دي فين تمكّن من تسجيل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة الـ52.

ورفع توتنهام رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وتوقف رصيد لوتون تاون عند 4 نقاط في المركز الـ17.

وبإمكان مانشستر سيتي حامل اللقب أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز على مضيفه أرسنال غدا الأحد.