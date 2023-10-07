تقرير: ميسي يحدد فريقه المقبل ولن يمدد عقده مع إنتر ميامي

هز انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي، عالم كرة القدم، حيث لم ينتقل "الليو" إلى ميامي وهو فائز بمونديال قطر فحسب، بل كان أيضا في حالة بدنية جيدة، مما جعل المرء يعتقد أن ميسي بعمر الـ36 عاما، قادر على أن يعطي عدة مواسم على مستوى عال في أميركا.

ومع ذلك، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "البرغوث" لا يخطط لتمديد عقده مع الفريق الأميركي والذي ينتهي صيف 2025، ولديه النية للاعتزال في نادي طفولته "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، الفريق الذي يشجعه ولعب معه عندما كان طفلا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وفي حال صح تقرير الصحيفة البريطانية، ولم يجدد "البولغا" عقده مع الفريق الأميركي؛ يعني ذلك أنه سيعود إلى بلاده وهو في الـ38 من عمره.

ووفقا لمصادر إعلامية مختلفة، وقّع ميسي عقدا لمدة موسمين ونصف مع إنتر ميامي بمبلغ إجمالي يتراوح بين 120 و150 مليون دولار، براتب ​يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار في الموسم، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل ميسي 11 هدفا في 12 مباراة بقميص الفريق الأميركي بينها 4 مباريات فقط في الدوري الأميركي.