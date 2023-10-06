الأمور تتعقد مع بوغبا.. العينة الثانية لفحص المنشطات "إيجابية"

أكد فحص العينة الأخرى التي طلبها الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي وجود مستويات مرتفعة من هرمون "التستوستيرون"، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، مؤكدا معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.

ويواجه لاعب خط الوسط البالغ 30 عاما والمتوج بلقب مونديال 2018 والموقوف عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات قد تخفض إلى النصف في حال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد، كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر في حال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه".

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، في 20 أغسطس/آب.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب الشهر الماضي، أن "التستوستيرون" يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

ويحفّز التسوستيرون (هرمون الخصوبة) نمو العضلات في الجسم.

ومنذ إعلان تعاطيه منشطات، لم يتدرب بوغبا مع "السيد العجوز" والعائد إليه في يوليو/تموز 2022، بعد 6 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.