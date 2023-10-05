كأس العالم للكريكيت 2023 تنطلق في الهند والملايين ينتظرون مواجهتها مع باكستان

انطلقت اليوم الخميس في الهند النسخة الـ13 من بطولة كأس العالم للكريكيت، وتستمر منافساتها على مدار 46 يوما، حيث سيُقام النهائي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويشارك في النسخة الجديدة 10 منتخبات كما في النسخة الماضية في 2019؛ وهي: أفغانستان وأستراليا وبنغلاديش وإنجلترا والهند (الدولة المضيفة) وهولندا ونيوزيلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وسيريلانكا.

ويغيب عن البطولة منتخب جزر الهند الغربية (بطل أول نسختين) بعد إخفاقه في تجاوز التصفيات، بينما حجز منتخب الهند مكانه في البطولة، كونه الدولة المضيفة.

نظام كأس العالم للكريكت

وُضعت المنتخبات العشرة في مجموعة واحدة تلعب جميعها ضد بعضها بعضا أكثر من مرة، ما يعني أن الدور الأول سيشهد إقامة 45 مباراة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، حيث يلعب صاحب المركز الأول ضد الفريق الذي احتل المركز الرابع في نصف النهائي الأول، بينما يواجه ثاني الترتيب نظيره في المركز الثالث في نصف النهائي الثاني.

Two quickfire hundreds from Rachin Ravindra and Devon Conway helped New Zealand to a comfortable win in the #CWC23 opener 👊#ENGvNZ 📝: https://t.co/9XyPD7lF90 pic.twitter.com/qR6tnjQLGB — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 5, 2023

وتُقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراة واحدة، يصعد الفائزان فيهما إلى المباراة النهائية التي ستُجرى في مدينة مومباي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتُقام مباريات البطولة على 10 ملاعب موزعة على جميع المدن الهندية من الشمال إلى الجنوب، وأشهر وأكبر هذه الملاعب على الإطلاق ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد، الذي يتسع لحوالي 132 ألف متفرج.

أما المدن المستضيفة للبطولة؛ فهي: أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي ودارامشالا وحيدر آباد وكولكاتا لكناو ونيودلهي ومومباي وبيون.

أقوى مباريات البطولة

كعادة أي رياضة، دائما ما يكون هناك مباراة أو قمة منتظرة بين فريقين أو منتخبين، ولا يختلف الحال في الكريكيت عن باقي الألعاب، حيث ينتظر العالم المواجهة الكلاسيكية بين الهند وباكستان، التي يُنظر إليها أنها أقوى مباراة في أي بطولة، وأكثرها منافسة وإثارة.

ومن المقرر أن تُقام هذه القمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحسب تقارير محلية فإن تذاكر اللقاء نفدت بالكامل بعد ساعة فقط من الإعلان عن بدء بيعها.

جوائز البطولة

سيحصل الفريق الفائز على كأس البطولة، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على مليوني دولار، أما المنتخبات الأربعة التي تصل النهائي، فتنال 800 ألف دولار.

ويحصل كل منتخب يتخطى مرحلة المجموعات على 100 ألف دولار، بينما تُقدر مكافأة كل فوز في دور المجموعات بـ40 ألف دولار.

المنتخبات المتوجة بكأس العالم في الكريكيت

نجح منتخب جزر الهند الغربية في حصد لقب أول بطولتين، وذلك عامي 1975 و1979 بينما يحمل منتخب أستراليا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم للكريكيت (5 مرات)، وذلك أعوام 1987 و1999 و2003 و2007 و2015.

وتُوجت منتخبات: باكستان وسيريلانكا وإنجلترا باللقب مرة واحدة، أعوام 1992 و1996 و2019 على التوالي، بينما نالت الهند كأس العالم مرتين عامي 1983 و2011.