كأس العالم للكريكيت 2023 تنطلق في الهند والملايين ينتظرون مواجهتها مع باكستان

انطلقت اليوم الخميس في الهند النسخة الـ13 من بطولة كأس العالم للكريكيت، وتستمر منافساتها على مدار 46 يوما، حيث سيُقام النهائي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويشارك في النسخة الجديدة 10 منتخبات كما في النسخة الماضية في 2019؛ وهي: أفغانستان وأستراليا وبنغلاديش وإنجلترا والهند (الدولة المضيفة) وهولندا ونيوزيلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وسيريلانكا.

ويغيب عن البطولة منتخب جزر الهند الغربية (بطل أول نسختين) بعد إخفاقه في تجاوز التصفيات، بينما حجز منتخب الهند مكانه في البطولة، كونه الدولة المضيفة.

وُضعت المنتخبات العشرة في مجموعة واحدة تلعب جميعها ضد بعضها بعضا أكثر من مرة، ما يعني أن الدور الأول سيشهد إقامة 45 مباراة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، حيث يلعب صاحب المركز الأول ضد الفريق الذي احتل المركز الرابع في نصف النهائي الأول، بينما يواجه ثاني الترتيب نظيره في المركز الثالث في نصف النهائي الثاني.

