قيمتها أكثر من مليار يورو.. التشكيلة الأغلى في دوري أبطال أوروبا

سلط تقرير إسباني الضوء على تشكيلة تضم أغلى 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، البطولة الأكبر قيمة وقوة وشعبية في العالم على مستوى الأندية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مجموع قيمة لاعبي التشكيلة الأغلى في البطولة يبلغ 1.240 مليار يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، ولا تضم أي لاعب في برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي -حامل لقب البطولة- قائمة الفرق التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في التشكيلة بثلاثة لاعبين لكل فريق.

ويقود خط الهجوم الثنائي الأعلى قيمة في العالم حاليا النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان وبطل فرنسا، إذ تبلغ قيمة كل منهما 180 مليون يورو.

ويرافق المهاجمين البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد (150 مليون دولار)، والإنجليزي بوكايو ساكا نجم أرسنال (120 مليون دولار).

وفي خط الوسط، الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، والألماني جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، وتبلغ قيمة كل منهما 120 مليون دولار، والأوروغواياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد بقيمة 100 مليون دولار.

أما خط الدفاع فيضم ثنائي مانشستر سيتي الكرواتي جوسكو غفارديول (75 مليون دولار) والبرتغالي روبن دياز (80 مليون دولار)، رفقة الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني (75 مليون دولار).

أما في حراسة المرمى، فإن الإيطالي جانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان) هو الحارس الأكبر قيمة في البطولة (45 مليون دولار).