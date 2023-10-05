سؤال وجواب.. هذه الإمكانات توفرها حلبة لوسيل في قطر لسباق الفورمولا 1

الدوحةـ على مدار 3 أيام تستضيف حلبة لوسيل الدولية (شمالي قطر) منافسات سباق جائزة قطر الكبرى، الذي يشكل الجولة الـ18 من سباقات بطولة العالم للسيارات للفورمولا-1 للموسم 2023، وذلك خلال الفترة من السادس حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتعد حلبة لوسيل الدولية -موطن رياضات المحركات في قطر- الوحيدة في المنطقة التي تستضيف إحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية "الموتو جي بي"، وذلك منذ عام 2004، وإحدى جولات بطولة العالم للسيارات للفورمولا-1، حيث استضافتها للمرة الأولى عام 2021، وستستمر إقامتها في الدوحة حتى 2032.

وتسلط الجزيرة نت الضوء على عملية إعادة التطوير واسعة النطاق التي خضعت لها حلبة لوسيل الدولية، والخدمات التي تقدمها للمتسابقين والجماهير.

ما التطوير الذي خضعت له حلبة لوسيل الدولية؟

خضعت حلبة لوسيل الدولية -التي افتتحت عام 2004- لعملية إعادة بناء من الصفر وليس مجرد تطوير خلال 10 أشهر فقط، وذلك باستثناء المدرج الرئيسي للجماهير، حيث تم هدم جميع المرافق وإعادة بنائها، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية والاشتراطات الدقيقة التي تتطلبها بطولات العالم للسيارات والدراجات النارية.

وبُنيت خلال هذه العملية مجموعة من المرافق الجديدة المختلفة والمتطورة بإشراف هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال)، صُممت لتعزيز تجربة المتسابقين والجمهور خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

ما المرافق الجديدة التي شملها مشروع تطوير حلبة لوسيل الدولية؟

تم تشييد مجموعة مختلفة من المباني الجديدة في إطار المشروع، بما في ذلك مركز إعلامي حديث يتسع لـ400 شخص، ومركز طبي جديد، ومنطقة البادوك، ومبنى الصيانة الذي يضم 50 منطقة، ومباني الفرق البالغة 20 بناء، وعديد من المباني الجديدة المخصصة لكبار الشخصيات ومناطق الضيافة، وصالة أميرية.

هل تأثر مضمار حلبة لوسيل بعملية التطوير؟

تم تطوير مضمار حلبة لوسيل الدولية الذي تبلغ مسافته 5.38 كيلومترات، ويضم 16 منعطفا، عبر إعادة رصفه ورسم العلامات الأرضية وتوفير أرصفة جديدة وتركيب حواجز وعناصر السلامة وأنظمة الإنارة، ولكن مع الحفاظ على تصميمه الشهير.

هل تمت زيادة السعة الجماهيرية لحلبة لوسيل الدولية؟

تمت زيادة عدد مناطق الجماهير بطول مضمار الحلبة إلى 6 مناطق لتصل السعة الجماهيرية إلى 40 ألف شخص بدلا من 10 آلاف في السابق، مع توفير مواقف للسيارات تستوعب نحو 15 ألف سيارة، كما أن مناطق الجماهير توفر تجربة مشاهدة ملهمة ورائعة للمشجعين وسط مساحة خضراء مصممة بطريقة فريدة.

كم تبلغ المساحات الخضراء في حلبة لوسيل؟

تم تنفيذ عملية تشجير واسعة خلال عملية مشروع تطوير الحلبة، على 180 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، بما في ذلك زراعة 2577 شجرة، وما يقرب من 27 ألف نوع آخر من الشجيرات والنباتات المختلفة.

ما أبرز التعديلات التي جرت على الحلبة لمواكبة المواصفات العالمية؟

التعديلات الرئيسية تكمن في تنفيذ نظام إضاءة متطور يتكون من 3600 مصدر، مما يجعل الحلبة وجهة مناسبة ومثالية من أجل إقامة السباقات الليلية، وهذا ما يميزها عن بقية الحلبات الدولية التي تقام عليها مثل هذه المنافسات.

كما تم بناء غرفة تحكم جديدة تضم أحداث وسائل تكنولوجيا في هذا المجال، وتضم 11 شاشة كاملة بجانب 12 شاشة مقسمة بصورة رباعية لمراقبة كافة تفاصيل السباق، وإعطاء كافة التعليمات للمارشال في الحلبة، بالإضافة إلى التحكم في أمور الأمن والسلامة للمتسابقين على أرضية الحلبة.

من المارشال؟ وما دورهم خلال السباقات؟

المارشال هم مرشدو السباق ويلعبون دورا حيويا في جميع فعاليات الرياضات الميكانيكية، من خلال وجودهم داخل المضمار وخارجه، ويرتدون الزي البرتقالي، ويقومون بعديد من المهام خلال السباقات، وهو ما يوفر تجربة آمنة للفرق والمشاهدين.

وتختلف أدوار المارشال في المضمار، فمنهم من يقوم بأدوار إدارية في تنظيم الحركة داخل المضمار، والتأكد من خلوه من المواد الخطرة، ومنهم حملة الأعلام المسؤولون عن التلويح على طول المضمار وإرسال إشارات تحذيرية للسائقين في حال وقوع حادث، وآخرون يقومون بصف السيارات بالترتيب الصحيح قبل انطلاق السباق، وكذلك مساعدة فرق مكافحة الحرائق، وطواقم التقنيين خلال فحوصات جميع السيارات قبل السباقات.

ما الخدمات التي سيتم توفيرها للجماهير؟

تنتظر الجماهير في حلبة لوسيل تجربة فريدة لمشاهدة التنافس بين أبرز أبطال العالم للفورمولا-1، فضلا عن أجواء مميزة في مناطق الجماهير التي تمتد على مضمار الحلبة وسط مساحات خضراء، مع إمكانية مشاهدة ما يحدث فوق مناطق الصيانة الخاصة بكل الفرق المشاركة، عبر المقاعد الجديدة أو الشاشات العملاقة البالغ عددها 85 شاشة، والتي جرى وضعها في أماكن متفرقة.

ما الفعاليات والأنشطة التي ستقام على هامش جائزة قطر للفورمولا-1؟

ستقام مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تناسب مختلف الأعمار، سواء الفعاليات المرتبطة بقيادة السيارات، أو الأنشطة التراثية، فضلا عن منطقة المطاعم المختلفة المتوفرة على طول المدرج الرئيسي للجماهير، بالإضافة إلى إمكانية الدخول لمنطقة البادوك والتقاط الصور التذكارية مع كأس جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1.

وبالتزامن مع أيام السباق، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية، والتي سيقدمها مجموعة من النجوم الإقليميين والعالميين خلال أيام سباق جائزة قطر الكبرى، منهم الفنان المصري عمرو دياب، والنجم اللامع أليسو، والنجم العالمي برونو مارس.

كيف يبدو كأس جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1؟

كأس جائزة قطر هو الجائزة التي ستقدم إلى المتسابق الفائز في سباق جائزة قطر الكبرى، حيث يتم تصميم هذه الجائزة من جانب كل حلبة تستضيف السباق العالمي.

وتم تصميم كأس جائزة قطر -التي يصل وزنها إلى 3.6 كيلوغرامات ويبلغ ارتفاعها 55 سنتيمترا- بتقنيات متطورة بواسطة شركة عمارة إيطالية ذائعة الصيت خلال 3 أشهر.

وهو عمل فني يجسد في تفاصيله جوهر حلبة لوسيل الدولية المعاد تصميمها مؤخرا، وتحفة تزينت بالانحناءات الإبداعية المتموجة، لتحاكي الشكل الأخاذ للكثبان الرملية القطرية، باستخدام الجير والمواد الصمغية ذات اللون البنفسجي الداكن، مع تشكيلات هندسية لافتة، ليست سوى تمثيل للنقوش المستخدمة في حياكة السدو التقليدية العريقة.

كيف تصل الجماهير إلى حلبة لوسيل الدولية؟

سيكون مترو الدوحة حلا متوفرا وسهلا، حيث تستقله الجماهير حتى محطة لوسيل (الخط الأحمر)، التي ستتوفر فيها خدمة النقل مجانا بالحافلات إلى حلبة لوسيل الدولية ذهابا وعودة ابتداء من الساعة 02:00 ظهرا وحتى الساعة 02:30 صباحا، بينما سيكون المترو متاحا حتى الساعة 03:00 صباحا.

كما يمكن الوصول بالسيارات الخاصة إلى الحلبة عبر طريق الخور الساحلي، مع توفير مواقف خاصة للسيارات تتسع لنحو 15 ألف سيارة، فضلا عن سيارات الأجرة.

هل تستضيف حلبة لوسيل سباقات بطولة العالم للفورمولا-1 للمرة الأولى؟

ليس هذا السباق الأول، إذ سبق أن استضافت الحلبة أحد سباقات بطولة العالم للفومولا-1 عام 2021 بعد إلغاء سباق جائزة اليابان وقتها بسبب كوفيد-19، كما أنها وقعت عقدا لاستضافة إحدى جولات البطولة الكبرى في عالم السيارات، لمدة 10 سنوات وحتى 2032.

ما الخدمات التي توفرها حلبة لوسيل الدولية للمتسابقين والفرق المشاركة؟

توفر حلبة لوسيل 20 بناء حديثا خاصة لإقامة الفرق المشاركة والسائقين، تتضمن أحدث وسائل التكنولوجيا والترفيه، للحفاظ على تركيز وراحة السائقين قبل السباق، وتتمتع هذه المباني بشاشات عملاقة توفر للسائقين -وهم داخل غرفهم- جميع المعلومات والملاحظات التي تتم في الحلبة، وكذلك النتائج والأرقام المسجلة.

كما توفر للفرق مناطق صيانة تضم 50 منطقة تشمل جميع التقنيات والاحتياجات المطلوبة، وتجعل الحلبة موطنا لأكبر عدد من مناطق الصيانة بين جميع الحلبات الدولية.

ما أهمية سباق جائزة قطر الكبرى؟

تكمن أهمية سباق جائزة قطر في أنه قد يحسم لقب بطولة العالم للسائقين قبل 5 جولات على نهاية البطولة، حيث إن إنهاء الهولندي ماكس فيرستابن سباق جائزة قطر في مركز لا يقل عن السادس بغض النظر عن نتيجة المكسيكي سيرجيو بيريز أقرب ملاحقيه، سيمنحه اللقب إذ يحتاج فقط لفارق 146 نقطة بعد سباق قطر ليحسم التتويج رسميا للمرة الثالثة ببطولة العالم، لأن هذا هو أقصى عدد من النقاط يمكن حصده في السباقات الخمسة المتبقية، والتي تتضمن سباقين للمسافات القصيرة.

ما أهم السباقات العالمية التي تستضيفها حلبة لوسيل الدولية سنويا؟

تستضيف حلبة لوسيل سنويا أحد سباقات بطولة العالم لـ"الموتو جي بي"، وأحد سباقات بطولة العالم للفورمولا-1، والسباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات التحمل لعام 2024، ويحمل اسم "قطر 1812″ كناية عن اليوم الوطني للدولة.

وتستضيف حلبة لوسيل بطولة قطر المحلية لـ"السوبر ستوك"، فضلا عن بطولتي قطر لـ"الكارتينغ" و"الميني جي بي"، وذلك على المضمار الخاص بـ"الكارتينغ" الذي تتم حاليا إعادة تطويره.