رونالدو وميسي يتصدران قائمة النجوم الأكثر حصدا للملايين على إنستغرام

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر قائمة أكثر النجوم في جميع المجالات الأعلى أجرا من المنشورات الممولة عبر منصة إنستغرام لعام 2023.

وزاد دخل رونالدو (38 عاما) من المنشورات ليصل إلى 3.233 ملايين دولار عن المنشور الممول الواحد، بزيادة بلغت نحو 30%، حسب تقرير التخطيط والجدولة لإنستغرام.

ويأتي ميسي (36 عاما) في المركز الثاني بأرباح تبلغ 2.596 مليون دولار عن المنشور الممول الواحد.

ويتقدم النجمان على أبرز نجوم العالم في مجالات الفن وتلفزيون الواقع وغيرهما.

ويأتي في المركز الخامس الممثل والمصارع الأميركي المحترف دوين جونسون "ذا روك"، ويتقاضى 2.325 مليون دولار.

واعتاد رونالدو الترويج لموقع "لايف سكور" (Live Score) الرياضي و"ثيرا بودي" (Thera Body)، وهي علامة تجارية متخصصة في أجهزة التدليك، بالإضافة إلى منصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) وعلامات تجارية أخرى على حسابه الذي يتابعه نحو 600 مليون.

وشهد حساب كريستيانو رونالدو نموا هائلا على إنستغرام خلال السنوات الأخيرة، حتى تخطى نصف مليار متابع نهاية العام الماضي.

وكان رونالدو تصدّر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عن العام الجاري 2023 حسب مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، حيث ربح 136 مليون دولار في الفترة بين الأول من مايو/أيار 2022 حتى اليوم نفسه من العام الجاري.