ذهب لدورة المياه ولم يعد.. ما سر اختفاء الأمين جمال خلال مباراة برشلونة وبورتو؟

كشف تقرير إسباني عن سر اختفاء الأمين جمال نجم برشلونة اليافع، من مباراة فريقه ضد بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أمس الأربعاء، وفاز فيها الفريق الكتالوني خارج أرضه بهدف دون رد.

وبدأ الأمين جمال المباراة في التشكيلة الأساسية، واستمر على أرضية ملعب "دراغاو" معقل بورتو حتى الدقيقة 71 وحينها اختفى من الميدان بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الأمين جمال استغل سقوط أحد لاعبي بورتو على أرض الملعب، وطلب الإذن من مدربه تشافي هيرنانديز للذهاب إلى دورة المياه، موضحة أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، دخل إلى غرفة الملابس، ولم يعُد مرة أخرى بسبب مرض "مفاجئ".

