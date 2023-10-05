ذهب لدورة المياه ولم يعد.. ما سر اختفاء الأمين جمال خلال مباراة برشلونة وبورتو؟

كشف تقرير إسباني عن سر اختفاء الأمين جمال نجم برشلونة اليافع، من مباراة فريقه ضد بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أمس الأربعاء، وفاز فيها الفريق الكتالوني خارج أرضه بهدف دون رد.

وبدأ الأمين جمال المباراة في التشكيلة الأساسية، واستمر على أرضية ملعب "دراغاو" معقل بورتو حتى الدقيقة 71 وحينها اختفى من الميدان بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الأمين جمال استغل سقوط أحد لاعبي بورتو على أرض الملعب، وطلب الإذن من مدربه تشافي هيرنانديز للذهاب إلى دورة المياه، موضحة أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، دخل إلى غرفة الملابس، ولم يعُد مرة أخرى بسبب مرض "مفاجئ".

🚨 | Barcelona spent almost 10 minutes with 10 men vs FC Porto after Lamine Yamal left the pitch. Read more 👇https://t.co/F66GOkQs7U — SPORTbible (@sportbible) October 5, 2023

في هذه الأثناء كان تشافي ينتظر عودة اللاعب إلى أرض الملعب، لكن بعد مرور 10 دقائق كاملة من غيابه ولعب الفريق منقوصا، قرر إجراء تبديل بإشراك الظهير الأيسر ماركوس ألونسو.

وقال تشافي مدرب برشلونة بعد المباراة، "الأمين جمال كان مريضا، وقد أخبرني بذلك. طلب مني الذهاب إلى المرحاض فوافقت، وأخبرته بضرورة العودة بسرعة لكنه لم يعُد".

وخلال المباراة نفسها، دخل الأمين جمال تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته لأول مرة في التشكيلة الأساسية مع برشلونة.

وأكدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات وبيانات اللاعبين، أن النجم المغربي الأصل بات أصغر لاعب يشارك أساسيا في مباراة بدوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عاما 83 يوما، بعدما تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري سيليستين بابايارو، الذي لعب أساسيا بعمر 16 عاما و86 يوما، في نوفمبر/تشرين الثاني 1994، بقميص أندرلخت البلجيكي.

16 – بعمر 16 عامًا و83 يومًا، لاعب برشلونة لامين يامال 🇪🇸 هو أصغر لاعب على الإطلاق يبدأ أساسيًا في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم سيليستين بابايارو 🇳🇬 (16 عامًا و86 يومًا) منذ نوفمبر 1994.مستقبل. pic.twitter.com/LVi5xQGPTe — OptaArabi (@OptaArabi) October 4, 2023

ولا يزال بوسع الأمين جمال تحقيق رقم قياسي آخر في دوري الأبطال، وهو أن يصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة، والمدوّن باسم أنسو فاتي، زميله السابق في برشلونة، والمعار حاليا لبرايتون الإنجليزي.

وسجل فاتي بعمر 17 عاما و40 يوما، حين هز شباك إنتر ميلان الإيطالي بملعب جوزيبي مياتزا، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويحظى الأمين جمال بثقة المدرب تشافي هيرنانديز الذي اعتمد عليه في جميع مباريات "البلوغرانا" في الموسم الجديد 2023-2024 حيث أشركه في المباريات الثمانية "الليغا"، وفي اثنتين في دوري الأبطال بواقع 514 دقيقة.

وأعلن برشلونة يوم الاثنين الماضي، تمديد عقد الأمين حتى صيف 2026، مع تضمن شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.