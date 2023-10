الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

بمجرد الإعلان رسميا عن فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم، بدأ الحديث عن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات في البلدان الثلاثة، بالإضافة لأوروغواي والأرجنتين وبارغواي التي تحتضن أول 3 مواجهات.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح البطولة في أورغواي، وتحديدا على ملعب سينتيناريو، الذي سيشهد احتفالية مئوية المونديال، مرورا بالأرجنتين وباراغواي ثم تُستكمل باقي المباريات في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اشترط سابقا توفر 14 ملعبا جاهزا لإقامة المباريات خلال كأس العالم 2030، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا، بعد أن كان العدد في النسخ السبع الأخيرة 32 بلدا.

ومع بقاء 7 سنوات على انطلاق البطولة، لا يبدو أن البلدان الأساسية المنظمة للمونديال ستواجه أي أزمات في ما يتعلق بالملاعب المخصصة لإقامة المباريات وكذلك التدريبات، إذ تعج إسبانيا بعدد كبير من الملاعب الجاهزة، والأمر ينطبق على البرتغال بنسبة أقل، في حين يملك المغرب بعض الملاعب الجاهزة، وهو بصدد إنشاء أخرى.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إسبانيا وحدها تستطيع توفير 15 ملعبا بمواصفات دولية لاستضافة مباريات كأس العالم، وهي البلد الأكثر جاهزية مقارنة بشركائها في ملف الترشح، علما أنها نظمت البطولة مرة واحدة من قبل، وتحديدا عام 1982.

ملعب سانتياغو برنابيو:

من المقرر الانتهاء من أعمال تجديد الملعب نهائيا ربيع عام 2024، ويتسع الآن لما يقرب من 80 ألف متفرج، وهو مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية لمونديال 2030، وذلك يوم 14 يوليو/تموز من ذلك العام، وسبق له استضافة نهائي كأس العالم 1982، كما استضاف نهائي كأس أوروبا (يورو 1964) و4 نهائيات في دوري أبطال أوروبا (1957، 1969، 1981، 2010) ونهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018.

واندا ميتروبوليتانو:

هو ملعب جديد افتتحه نادي أتلتيكو مدريد في سبتمبر/أيلول 2017، وتبلغ سعته الإجمالية 70 ألف مقعد. استضاف نهائي دوري أوروبا بموسم 2018-2019، بالإضافة إلى بعض مباريات منتخب إسبانيا، وعديد من الأحداث الرياضية الأخرى والحفلات الموسيقية.

كامب نو:

المعقل التاريخي لنادي برشلونة يخضع حاليا لعمليات تجديد وبناء كاملين، ويأمل "البارسا" الانتهاء من الأعمال فيه بشكل نهائي في غضون 3 سنوات. وستكون سعته الإجمالية بعد التجديد 104 آلاف متفرج.

