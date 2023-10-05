أسوأ 10 أندية في النتائج بتاريخ دوري أبطال أوروبا

لا يوجد أي بطولة في العالم على صعيد الأندية تضاهي دوري أبطال أوروبا من حيث القوة والإثارة، نظرا لوجود صفوة الفرق فيها، وعلى رأسها ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (14 مرة) إلى جانب قائمة طويلة من الفرق العريقة.

وفي الوقت نفسه، توجد أندية أخرى يمكن القول إنها لا تصل إلى مستوى هذه الفرق اقتصاديا وفنيا، وأكبر طموحاتها تجاوز الدور الأول وبلوغ ثمن أو ربع النهائي على أبعد تقدير.

A week which had everything 🍿#UCL pic.twitter.com/eBunDZbPq9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2023

وعلى مر تاريخ البطولة، سجلت بعض الأندية نتائج سلبية جدا لدرجة أنها لم تتمكن حتى من تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، وتم وصفها من قبل موقع "غيف مي سبورت" البريطاني بأنها أسوأ الفرق على الإطلاق في تاريخ دوري الأبطال.

وفي السطور التالية نسلّط الضوء على 10 فرق حققت أسوأ نتائج ممكنة في تاريخ دوري الأبطال.

أندرلخت 2004-2005

وُجد الفريق البلجيكي في المجموعة السابعة مع أندية إنتر ميلان وفيردر بريمين وفالنسيا، وخسر مبارياته الست دون تحقيق أي فوز، وسجل 4 أهداف، واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ديبريسيني 2009-2010

أوقعت القرعة الفريق المجري في المجموعة الخامسة إلى جانب فيورنتينا وليون وليفربول، وخسر مبارياته الست مسجلا 5 أهداف واستقبل 19 هدفا.

دينامو كييف 2007-2008

قدّم الفريق الأوكراني وجها شاحبا أمام فرق المجموعة السادسة، وهي مانشستر يونايتد وروما وسبورتنيغ لشبونة، فلم يحقق أي انتصار، واهتزت شباكه 19 مرة، وأحرز 4 أهداف فقط.

دينامو زغرب 2011-2012 و2016-2017

لم يتمكن الفريق الكرواتي من نقل تألقه محليا إلى أوروبا، وهُزم في مبارياته الست ضمن المجموعة الرابعة بموسم 2011-2012 أمام ريال مدريد وليون وأياكس أمستردام، فسجل 3 أهداف وقبل 22 هدفا.

وكرر دينامو زغرب هذه النتائج المحبطة في نسخة 2016-2017، وهُزم في مبارياته الست أيضا، وهذه المرة ضمن منافسات المجموعة الثامنة أمام يوفنتوس وإشبيلية وليون، فاستقبلت شباكه 15 هدفا ولم يتمكن لاعبوه حتى من تسجيل هدف واحد.

بشكتاش 2021-2022

سجل الفريق التركي 3 أهداف واستقبل 19 هدفا في مبارياته الست التي خسرها جميعها في المجموعة الثالثة أمام فرق أياكس أمستردام وسبورتنغ لشبونة وبوروسيا دورتموند.

زيلينا 2010-2011

شارك الفريق السلوفاكي في منافسات دوري أبطال أوروبا لأول وآخر مرة، وأوقعته القرعة في المجموعة السادسة مع تشلسي ومارسيليا وسبارتاك موسكو، أكبر إنجاز للفريق كان تسجيل 3 أهداف في حين قبل 19 هدفا، علما بأنه خسر مبارياته الست.

ليفسكي صوفيا 2006-2007

نافس الفريق المجري في المجموعة الأولى مع تشلسي وبرشلونة وفيردر بريمين، وذاق مرارة الهزيمة في مبارياته الست، واكتفى بتسجيل هدف واحد مقابل 17 قبلتها شباكه.

سبارتاك موسكو 2002-2003

في ذلك الموسم، كان دور المجموعات عبارة عن دورين، وفيه لم يتمكن سبارتاك موسكو الروسي من تجاوز الدور الأول بخسارته من فرق المجموعة الثانية فالنسيا وبازل وليفربول في جميع المباريات الست، سجل هدفا واحدا، واهتزت شباكه 18 مرة.

فيكتوريا بلزن 2022-2023

من سوء حظ الفريق التشيكي أنه وقع في مجموعة الموت (الثالثة) التي ضمت بايرن ميونخ وإنتر ميلان وبرشلونة، فكان من غير المستغرب أن يُهزم في مبارياته الست، فقبلت شباكه 24 هدفا، في حين هز شباك المنافسين 5 مرات.

غلاسكو رينجرز 2022-2023

لم يكن فيكتوريا بلزن الفريق السيئ الوحيد في تلك النسخة، فقد وجد شريكا له وهو رينجرز الأسكتلندي الذي هُزم في مبارياته الست ضمن المجموعة الأولى أمام نابولي وليفربول وأياكس أمستردام، سجل هدفين وقبل 22.