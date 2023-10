أسوأ 10 أندية في النتائج بتاريخ دوري أبطال أوروبا

لا يوجد أي بطولة في العالم على صعيد الأندية تضاهي دوري أبطال أوروبا من حيث القوة والإثارة، نظرا لوجود صفوة الفرق فيها، وعلى رأسها ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (14 مرة) إلى جانب قائمة طويلة من الفرق العريقة.

وفي الوقت نفسه، توجد أندية أخرى يمكن القول إنها لا تصل إلى مستوى هذه الفرق اقتصاديا وفنيا، وأكبر طموحاتها تجاوز الدور الأول وبلوغ ثمن أو ربع النهائي على أبعد تقدير.

