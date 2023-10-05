آسياد هانغجو.. قطر تحتفظ بذهبية اليد للمرة الثالثة تواليا وفلسطين تتوج بالميدالية الثانية

احتفظ المنتخب القطري بذهبية مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، للمرة الثالثة تواليا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره البحريني 32-25، في نهائي كرّر خلاله العنابي التفوق أمام الأحمر بالذات في النسخة الماضية.

وكان العنابي قد أحرز -أيضا- ذهبية آسياد إينتشيون في 2014.

وبهذه الميدالية، رفعت قطر رصيدها إلى 14 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، بينما أضافت البحرين ميدالية جديدة عزّزت من خلالها صدارتها للدول العربية بـ 17 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، وفضيتين، و5 برونزيات.

ذهبية للأدعــــم🥇🇶🇦 أبطال الأدعم لكرة اليد يحققون ذهبية أسياد هانغتشو. كفو يارجال .. كفو يالأدعم 🇶🇦💪@Qatarhandball A New Gold Medal 🥇🇶🇦 Team Qatar win Handball Gold Medal at Hangzhou 2022 Asian Games.#كلنا_الأدعم #WeAreTeamQatar pic.twitter.com/vN5p57lmrm — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) October 5, 2023

دانت السيطرة في الشوط الأول للمنتخب البحريني، الذي تفوّق تسجيلا عبر محمد حبيب، ودفاعا عبر الشقيقين علي ومحمد ميرزا، ومن خلفهما الحارس المتألق محمد عبد الحسين، الذي ذاد عن مرماه منقذا أكثر من 5 أهداف محققة.

وكرّر المنتخب القطري "سيناريو" المواجهة مع الكويت في نصف النهائي، عندما دخل متأخرا في أجواء المباراة لينتهي الشوط الأول بحرينيا (14-12).

وفي الشوط الثاني، عادل حامل اللقب النتيجة في الدقيقة السادسة (17-17)، ليمنحه بعدها عبد الرحمن عبد الله التقدم للمرة الأولى (18-17)، فكرّت سُبحة تقدمّه مع أداء لافت لعبد الرزاق مراد، الذي رفع النتيجة إلى (27-21).

وواصل المنتخب القطري، بقيادة مدربه الإسباني فاليرو ريفيرا، سيطرته على الدقائق المتبقية ليحسم المباراة بسهولة (32-25).

وسجل رافايل كابوت 8 أهداف من 10 محاولات للفائز، وعلاء الدين بن راشد 5.

ألف مبروك لأبطال الأدعم لكرة اليد الفوز بالذهب🥇والمركز الأول في نهائي اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية – هانغتشو 2022 على حساب منتخب البحرين الشقيق ..

أنجزتوا المهمة ووصلتوا القمة .. 🇶🇦👏🏻@Qatarhandball @qatar_olympic pic.twitter.com/2ctAX1H6qG — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 5, 2023

وكان المنتخب الكويتي قد أحرز البرونزية بفوزه الصعب على اليابان 31-30 وهي الميدالية البرونزية الثالثة للكويت في النسخة الحالية، لترفع رصيدها الإجمالي إلى 8 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات).

فلسطين تتوج بالميدالية الثانية في تاريخها

منحت الفلسطينية حلا القاضي بلادها ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية، بإحرازها برونزية مسابقة الكاراتيه (فئة كوميتيه) لوزن تحت 68 كلغ، إثر فوزها على جو تشاو من الصين تايبيه 6-3.

وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية منذ نسخة 1990، وسبق لملاكمها منير أبو كشك أن أحرز برونزية في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية 2002.

واستعدت حلا لهذه الألعاب بالمشاركة في دورة الالعاب العربية، التي أقيمت في الجزائر في يوليو/تموز الماضي، وأحرزت الميدالية الفضية.